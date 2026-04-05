營建成本3大面向同步攀升　估價師揭「房價硬挺」真相

▲隨著國際戰爭引發通膨效應，加上國內物價全面上揚，營建業又面臨土方之亂，恐出現成本轉嫁現象。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

隨著國際戰爭引發通膨效應，加上國內物價全面上揚，房市已逐步由需求導向，轉為「成本推動」價格的機制，房價支撐力道出現質變。專家分析，房市變動是從原物料、施工過程到終端售價的「供給鏈全面傳導」，呈現高度連動的成本轉嫁現象。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新數據，隨著國際戰爭引發通膨效應，房市已逐步由需求導向，轉為「成本推動型」價格機制。營建成本已從過去單一材料波動，轉為「材料、勞務、制度」3大面向同步上升。

材料方面，鋼鐵、水泥等受國際行情牽動明顯。勞務方面，長期缺工與高齡化問題，使人工成本持續墊高，加上工安法規趨嚴，進一步推升用工支出，所有工種連漲5年，即便如今缺工已趨緩，工資仍是呈現正成長。

▲營造工程物價指數之工資類別指數(年增率)變化。（圖／翻攝正心不動產）

正心不動產市場研究室協理陳孟筠表示，此波房市變動並非單一因素造成，而是從上游原物料、施工過程到終端售價的「供給鏈全面傳導」，呈現高度連動的成本轉嫁現象。

不僅如此，值得注意的是，「土方去化」問題已成為近年營建市場關鍵變數，自都更與危老案件大量推動以來，營建廢棄物大增，但處理量能不足，加上政策管制趨嚴，導致土方處理費用暴漲，甚至出現工程停擺情況。

▲房價變動並非單一因素造成，而是從上游原物料、施工過程到終端售價的「供給鏈全面傳導」。（圖／翻攝正心不動產）

統計顯示，截至2月，廢土處理指數已攀升至199.55，反映其對開發時程與財務壓力的實質衝擊。

陳孟筠分析：「預售案工期拉長與不確定性增加，開發商普遍提前反映未來成本，導致價格內含更高的風險溢價。其次，營造成本侵蝕利潤，建商為維持營運，將成本轉嫁至購屋端。最終，整體房價支撐點被迫上移。」

另外，大台中不動產榮譽理事長王至亮也直言：「政府近年持續收緊建築融資，已成為市場另一個壓力來源，不但提高風險權數從50%拉高到100%~150%，可貸金額也縮水。簡單來說，就是『錢變難借、成本變更高』。」

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？