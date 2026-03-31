全台最高住宅遭掛巨幅布條　怒嗆建商董座：賺黑心錢心安嗎？

▲高雄頂級豪宅「遠雄THE ONE」31日突遭人掛出超巨大廣告布條，並直接點名遠雄董事長趙文嘉。（圖／讀者提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄頂級豪宅「遠雄THE ONE」31日突遭人掛出超巨大廣告布條，並直接點名遠雄董事長趙文嘉，「這麼大的建商，為什麼做公然違法之事，這種黑心錢，賺得心安嗎？」遠雄則回應，原因可能與管委會先前提出回饋金訴求，但雙方未能達成共識有關。

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「遠雄THE ONE」位於高雄亞洲新灣區，是全台最高住宅大樓，樓下與InterContinental高雄洲際酒店共構，是高雄知名豪宅地標，沒想到31日下午大樓外觀突被人掛上整片帆布廣告，整面布條幾乎橫跨2~3樓外觀，十分嗆辣。

布條上直接點名遠雄董事長趙文嘉，直言「這麼大的建商，為什麼做公然違法之事，這種黑心錢，賺得心安嗎？」不但路過民眾一眼就能看見，連飯店住宿旅客也看得目瞪口呆。

由於豪宅社區向來重視門面與形象，此次竟直接把爭議掛上大樓外牆，也讓不少在地人直呼少見。據了解，布條為「遠雄THE ONE」社區管委會掛上，爭議為社區公共設施室內裝修及相關改善事項。記者詢問管委會，截至截稿尚無回應。

▲豪宅社區向來重視門面與形象，直接把爭議掛上大樓外牆，讓不少在地人直呼少見。（圖／記者張雅雲攝）

對此，遠雄則回應，「遠雄THE ONE」社區早在2020年3月9日即已依法取得使用執照，且當時已併案完成室內裝修申請，社區公共設施室內格局與使照內容一致。並由信宇公司在2026年1月7日委託建築師正式送件，辦理「遠雄THE ONE」公共設施室內裝修申請事宜，且該案已於2026年3月14日經社區區分所有權人投票同意，通過授權由信宇公司辦理前述申請程序。

針對後續施工安排，信宇公司表示，將依建築相關法規辦理改善，並以最短工期、影響最小為原則進行施工，盡量降低對住戶生活的不便。

至於社區外牆突掛出巨型布條一事，遠雄方面則認為，相關行為可能與社區管理委員會先前向信宇公司提出回饋金訴求，但雙方未能達成共識有關。不過，實際爭議內容與責任歸屬，仍有待雙方進一步釐清。

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