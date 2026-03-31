「土方之亂」衝擊開工　台中宣布建照再延1年

▲「營建剩餘土石方全流程去化策略」由於缺乏完整配套措施，導致營建業者被迫停工，影響建案進度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中央自今年起推動「營建剩餘土石方全流程去化策略」，強化土石方流向管理，盼杜絕非法棄置問題，但政策上路後引發地方反彈。台中市議會今（31）日質詢時，市議員指出，由於缺乏完整配套措施，導致營建業者無所適從，甚至因土石方無處去化而被迫停工，影響建案進度。

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對此，台中市長盧秀燕表示，政策方向正確、值得肯定，但當前國家整體配套尚未到位，各縣市在實務執行上「勉強調度、非常辛苦」，已出現業者停工、資金壓力升高等情況。

她直言，若制度未成熟即全面推行，恐造成市場混亂，建議中央暫緩實施，待準備完善後再推動，地方政府一定全力配合。

▲中市府針對2025年申請的建照，除原有展延機制外，再額外延長1年。（圖／記者陳筱惠翻攝）



台中市都發局長李正偉進一步說明：「市府過去曾向中央建議採分區或分階段上路，但未獲採納，考量目前已有開工案件面臨施工風險，因此已啟動配套因應措施。」

同時宣布，針對2025年申請的建照，除原有展延機制外，再額外延長1年；已開工案件則自動展延1年，使原本2年期限延長為3年。

至於今年申請開工但因土石方去化問題而遲未動工的案件，市府也提供自動展延2年的彈性空間，以減輕業者壓力。李正偉坦言：「現階段最大困境在於土石方最終去處不足，導致業者不敢貿然施工，市府將持續與中央溝通，盼建立更完善的配套機制，兼顧環保與產業運作。」

大台中不動產公會理事長蕭成忠則是表示：「感謝市府重視並積極作為，用簡易便民的方式讓相關業者減輕開工壓力。近期不少會員反映，光是尋找合法土石方去處就耗費大量時間與成本，中央與地方如何加速建立完整配套，包括去化場域擴充、跨區調度機制，以及數位化管理平台建置，將成為關鍵。」

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