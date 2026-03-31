ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「土方之亂」衝擊開工　台中宣布建照再延1年

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「營建剩餘土石方全流程去化策略」由於缺乏完整配套措施，導致營建業者被迫停工，影響建案進度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中央自今年起推動「營建剩餘土石方全流程去化策略」，強化土石方流向管理，盼杜絕非法棄置問題，但政策上路後引發地方反彈。台中市議會今（31）日質詢時，市議員指出，由於缺乏完整配套措施，導致營建業者無所適從，甚至因土石方無處去化而被迫停工，影響建案進度。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台中市長盧秀燕表示，政策方向正確、值得肯定，但當前國家整體配套尚未到位，各縣市在實務執行上「勉強調度、非常辛苦」，已出現業者停工、資金壓力升高等情況。

她直言，若制度未成熟即全面推行，恐造成市場混亂，建議中央暫緩實施，待準備完善後再推動，地方政府一定全力配合。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中市府針對2025年申請的建照，除原有展延機制外，再額外延長1年。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中市都發局長李正偉進一步說明：「市府過去曾向中央建議採分區或分階段上路，但未獲採納，考量目前已有開工案件面臨施工風險，因此已啟動配套因應措施。」

同時宣布，針對2025年申請的建照，除原有展延機制外，再額外延長1年；已開工案件則自動展延1年，使原本2年期限延長為3年。

至於今年申請開工但因土石方去化問題而遲未動工的案件，市府也提供自動展延2年的彈性空間，以減輕業者壓力。李正偉坦言：「現階段最大困境在於土石方最終去處不足，導致業者不敢貿然施工，市府將持續與中央溝通，盼建立更完善的配套機制，兼顧環保與產業運作。」

大台中不動產公會理事長蕭成忠則是表示：「感謝市府重視並積極作為，用簡易便民的方式讓相關業者減輕開工壓力。近期不少會員反映，光是尋找合法土石方去處就耗費大量時間與成本，中央與地方如何加速建立完整配套，包括去化場域擴充、跨區調度機制，以及數位化管理平台建置，將成為關鍵。」

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

關鍵字：土石方營建政策台中市建照展延配套措施

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「土方之亂」衝擊開工　台中宣布建照再延1年

中央自今年起推動「營建剩餘土石方全流程去化策略」，強化土石方流向管理，盼杜絕非法棄置問題，但政策上路後引發地方反彈。台中市議會今（31）日質詢時，市議員指出，由於缺乏完整配套措施，導致營建業者無所適從，甚至因土石方無處去化而被迫停工，影響建案進度。

5小時前

高市府收回市有地違建　租戶潑汽油爆激烈衝突

高雄仁武澄清巷違建拆除案31日爆發激烈衝突，現場1名道場承租戶情緒失控，當場全身潑汽油抗議，拆除作業緊急暫緩。高雄市政府財政局強調，該案屬長期占用市有地違建，市府自今年初即通知限期搬遷，並自2016年起開徵無權占用使用補償金，依法必須拆除。

5小時前

全台最高住宅遭掛巨幅布條　怒嗆建商董座：賺黑心錢心安嗎？

高雄頂級豪宅「遠雄THE ONE」31日突遭人掛出超巨大廣告布條，並直接點名遠雄董事長趙文嘉，「這麼大的建商，為什麼做公然違法之事，這種黑心錢，賺得心安嗎？」遠雄則透露，原因可能與管委會先前提出回饋金訴求，但雙方未能達成共識有關。

5小時前

4學生找租屋處「突提1要求」房東臉臭　她搖頭：不要越級打怪

近日有女網友發文表示，她日前撞見房東帶大學生看房，四名學生因資金不足，苦求房東先收微薄訂金保留房間，稱剩餘租金下個月再補。她對此感到無奈，認為學生若無足夠經濟能力，不應硬租超出負擔範圍的物件，直呼根本是越級打怪。貼文曝光後，引起討論。

5小時前

油價飆近歷史高點　專家教選「抗通膨神器」

美伊衝突升溫，伊朗擴大攻擊並封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度急拉。3月30日凌晨零時起，汽油、柴油每公升分別調漲1.7元、1.5元，目前油價已接近2008年油價歷史高點，通膨壓力不斷升高，避險型資產保值話題再度升溫。

6小時前

Q1交易恐創第3低量　永慶：42%民眾看跌房價

央行第七波管制微鬆綁，中古屋詢問度有提升嗎？永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「本來信心面該提升，但剛好被國際戰爭等利空因素彌平，Q1委售量則也無明顯變化，維持在比第七波管制前增加25~30%。」

7小時前

房東求脫手！　巨蛋商圈20年「男人的避風港」開5.7億賣

「中國人養生會館」位於巨蛋商圈，2005年開幕，至今已20年，大型「中國人」招牌非常醒目，已成當地知名地標，店內可以進行按摩、腳底按摩、唱歌等休閒娛樂，近期開出5億7630萬元求售，在地人不捨「男人的避風港」要沒了。

8小時前

圍棋界狂人砸1.1億　無貸款掃進信義區百坪空間

應昌期是國內頗具影響力的企業家、實業家，同時也是圍棋愛好者，40年前捐出1億元成立了應昌期圍棋教育基金會，此舉轟動了台灣圍棋界。該基金會近期以1.17億元無貸款，買進信義區百坪商辦。

9小時前

房客保障升級　社宅包租代管訂倫理新規：違規將處分

社會住宅包租代管不再只拚數量規模，國家住都中心董事長花敬群點出目前社宅包租代管管理戶數仍未達整體租屋市場1成，因此，中華民國租賃全國聯合會舉辦首次「社會住宅包租代管計畫倫理規範會議」，集結全台近300名得標業者，首度對焦產業倫理與自律標準。

10小時前

經營14年撐過疫情！　公益路知名餐酒館掛布條求頂讓

位於公益路大墩路口，經營已14年的知名義法料理餐廳「bistro88義法餐酒館」掛出頂讓布條，實際致電業者，負責人劉偉傑坦言就是找頂讓，但也不排除其他聯名合作方式，信義房屋專家表示，該點位具備戰略地位，加上公益路新品牌更迭，應有不少人會詢問。

11小時前

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

中央社宅招租開跑「放寬資格」

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局..

兒邀同住月討1萬　70歲長輩問..

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻..

全台最高住宅遭掛巨幅布條　怒嗆..

經營14年撐過疫情！　公益路知..

圍棋界狂人砸1.1億　無貸款掃..

台中「燒肉一條街」變了！　在地..

油價飆近歷史高點　專家教選「抗..

存款300萬、月收4萬想買雙北..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「土方之亂」衝擊開工　台中宣布..

高市府收回市有地違建　租戶潑汽..

全台最高住宅遭掛巨幅布條　怒嗆..

4學生找租屋處「突提1要求」　..

油價飆近歷史高點　專家教選「抗..

Q1交易恐創第3低量　永慶：4..

房東求脫手！　巨蛋商圈20年「..

圍棋界狂人砸1.1億　無貸款掃..

房客保障升級　社宅包租代管訂倫..

經營14年撐過疫情！　公益路知..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366