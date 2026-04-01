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急售救父是烏龍！吳宗憲女兒別墅賣6150萬　在地：社區新高價

▲▼ 內湖別墅 。（圖／記者項瀚攝）

▲吳宗憲二女兒Vivian以6150萬元出售內湖別墅。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

吳宗憲二女兒Vivian以6150萬元出售內湖別墅，被媒體稱「急售，明顯低於市場行情」。但在地房仲表示，本次成交價格賣得非常漂亮，且攤開實價登錄，本次交易價格為社區新高價，超越2013~2014年豪宅市場多頭以及2023年的行情。

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媒體報導，吳宗憲二女兒Vivian近期急售台北內湖獨棟別墅，開價6980萬元、最終以6150萬元交易。報導指稱：「賣價從每坪約90萬元下修至79.5萬元，明顯低於市場行情，急於變現傳出是為了讓父親生意周轉現金所用。」

不過，吳宗憲否認二女兒賣房是為了資金周轉，解釋：「二女兒有2個小寶貝，他們當時把（別墅）電梯拆掉，要扛著2個小孩上下樓，所以想買個平面的房子。」

這棟內湖別墅位於內湖四期重劃區，屋齡26年，地上4層、權狀77.4坪，為4房2廳2衛格局。但經查實價登錄，該社區尚未出現新的交易，應還在跑相關地政流程。

然而，成交總價6150萬元、每坪79.5萬元，媒體所稱「明顯低於市場行情」，看在當地房仲眼裡，並非如此。中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿直言：「這個成交價格，賣得非常漂亮，可能是屋況維持得很好。」

▲▼ 內湖別墅 。（圖／記者項瀚攝）

▲吳宗憲二女兒Vivian出售的別墅位於內湖四期，環境清幽。（圖／記者項瀚攝）

該別墅社區共規劃38棟，主要分為大、小棟兩種型態。攤開實價登錄，共有11筆交易紀錄，交易時間落在2013~2025年，吳宗憲二女兒棟別成交單價79.5萬元，已是社區歷史新高價，當然以小棟戶別來說總價也是最高的。

2013~2021年期間，成交總價僅在5~6字頭，總價帶約落在4450~5000萬元。而2023年最高單價也只達73.5萬元、總價5688萬元，皆低於如今吳宗憲二女兒出售的6150萬元、每坪79.5萬元。

呂偉駿表示：「以台北市區來說，中高總價的別墅屬於相對小眾的產品，在當今的市場氛圍中，成交價難超越過去幾年，尤其是屋齡高的物件，本次交易能社區新高價，可能是屋況真的維持得不錯，也剛好遇到有緣的買方。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「內湖四期重劃區採低密度開發，環境條件清幽，同時又具備三總商圈機能，吸引不少藝人、名人入住，不過以別墅產品來說，仍會碰到高價宅7000萬元限貸門檻，超過此總價會辛苦一些。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲吳宗憲二女兒Vivian出售內湖別墅分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：吳宗憲女兒Vivian賣房週轉內湖豪宅中信房屋東森房屋

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