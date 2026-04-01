台中1區結離婚都奪冠！　專家揭房市連動真相

▲隨著人口移入與房市發展，婚姻與居住選擇確實呈現高度關聯。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

婚姻與房市熱區出現高度重疊，走勢成正相關。根據2025年台中市結婚與離婚統計，北屯區以1648對結婚、789對離婚，雙雙奪冠，引發「買房熱區是否與結婚、分手高度連動」。信義房屋專家指出，隨著人口移入與房市發展，婚姻與居住選擇確實呈現高度關聯。

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台中市2025年結婚數第一名由北屯區拿下並不意外，受惠於捷運通車、商場進駐與重劃區開發，北屯區近年人口快速成長，更是台中第一大行政區，成為新婚族購屋首選。值得注意的是，該區離婚對數同樣居全市之冠，形成「結婚最多、離婚也最多」的特殊現象。

▲台中市2025年結婚數第一名由北屯區拿下並不意外，北屯同時也是離婚對數之冠。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

信義房屋台中新光店經理周子凡分析：「北屯區近3年發展力道強勁，相較西屯區兩房產品總價動輒落在1300萬元～1600萬元，北屯機捷特區房價相對親民，加上14期重劃區供給充足，使其成為首購與新婚族進場熱區，可以說是婚房首選地段之一。」

統計顯示，結婚對數前3名依序為北屯區、西屯區與太平區，皆屬近年房價明顯上漲的區域，南屯區與大里區則緊追在後。熱門購屋區的結婚與離婚比例大致維持在2比1。反觀中區、石岡區等傳統行政區，雖然婚姻數量相對較少，但房價波動也較為平穩。

周子凡進一步指出：「新婚購屋屬於剛性需求，但當婚姻關係出現變化時，房產往往成為必須處理的資產。此類因離婚而釋出的物件，多半以『快速成交』為優先，價格通常低於市場行情，議價空間較大，成為區域房市中的潛在變數。」

▲新婚夫妻已成為當前首購市場的主力族群，在資金結構上，雙方家長協助出資的情況相當普遍，也進一步推升整體購屋能力。（圖／記者陳筱惠攝）



譯鑫廣告副總經理張譯升則表示：「新婚夫妻已成為當前首購市場的主力族群，在資金結構上，雙方家長協助出資的情況相當普遍，也進一步推升整體購屋能力。在產品選擇上，因應未來家庭規劃，多偏好具管理與公設的大樓型產品，尤其預售屋具備付款彈性與客製優勢，更受到青睞。」

他進一步指出，不少新婚族在購屋後約3至5年，隨著家庭成員增加，便會進一步轉為「首換族」，帶動區域內換屋需求持續循環，「以北屯區來說，從首購到換屋的客層銜接相當完整，無論是機捷特區或14期重劃區，都能看到這樣的購屋軌跡。」

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