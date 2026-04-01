屏東市最貴店面！30年生鮮超市搬遷　超驚人月租曝光

▲「814百貨生鮮超市」因租約到期，3月下旬結束營業並遷往內埔鄉。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

在地人熟悉的生鮮地標說再見。在屏東市廣東路經營逾30年的「814百貨生鮮超市」，因租約到期，3月下旬結束營業並遷往內埔鄉，消息一出引發居民熱議，不少在地人相當不捨，屋主秒開30萬元招租，成為屏東市最貴的待租店面。

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屏東市廣東路的「814百貨生鮮超市」廣東店開幕超過30年，不少在地人可說是從小買到大，因租約到期，日前突結束營業並搬到內埔，在地人都相當錯愕，並大嘆捨不得。

根據租賃資料，該店地坪79.11坪、建坪131.5坪，主打25米大面寬，屋主開出30萬元招租，是目前屏東市最貴的待租店面。同樣在市區的「御嬰坊嬰兒用品」位於逢甲路、開店約10年，也因租約到期釋出，建坪78.65坪，月租金開出18萬元。

大家房屋高屏澎東區經研會會長古秀蘭表示，屏東市中心為早期發展的成熟商區，有屏東大學林森、民生校區，一直是以在地消費為主的線性街區型態。該區店面長期以自用為主，釋出量不多，租金行情也較少公開。以一線店面來看，若具備大面寬、位置佳條件，1樓租金單價約落在每坪1500至2000元。

▲廣東路、逢甲路都屬屏東市區主要幹道，沿線商家密度高，商業機能成熟。（圖／翻攝自Google Maps）

以此次814店面推估，屬於大坪數且具備長年經營效應的指標物件，總租金拉高至近30萬元水準，屬區域高標，但考量品牌效應與人流基礎，仍具一定吸引力。

台慶不動產博愛巨蛋加盟店經理蔡淑評分析，廣東路、逢甲路都屬屏東市區主要幹道，沿線商家密度高，商業機能成熟，店面以透天店面為主，且多數為屋主持有自用，因此市場供給不多，只要租金開價合理，待租期通常不會太長。

蔡淑評說：「近年周邊陸續有大樓新案完工，成交單價約落在每坪30~35萬元，隨著新住戶進駐，也替區域帶進穩定消費人口，對周邊店面經營有一定支撐。」

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