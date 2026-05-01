台大生曬套房「4坪租金3萬1」！網見照片全驚呆：數字打反了？

▲台北市的房價高，連帶租金也不低。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

租屋補貼政策上路後，台北市的房屋租金也跟著水漲船高！就有一名網友曬出租屋網站上的一間出租套房，雖然緊鄰捷運公館站與台電大樓站，但僅僅4坪大一個月租金就高達3萬1千元，離譜價格讓網友們全都看傻，紛紛笑稱：「是不是數字打反了？」

該名就讀台大的網友在ThreadsPO出租房網站上的一間獨立套房，從照片可見，套房位於台北市台大生活圈附近，靠近捷運公館站與台電大樓站，是透天厝的2樓／5樓，坪數僅有4坪，但一個月租金竟然高達「3萬1千元」，讓原PO驚呼「我有看錯嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大網友PO出租房網站上的一間套房，價格讓他嚇到吃手手。（圖／翻攝自Threads）

原PO表示，他目前努力接家教一個月才賺4萬多，想說15000能不能在公館附近找到正常獨立的套房，那種不用爬到5樓、不要太老舊的正常套房，沒想到「真的是奢求」，「15000在公館真的只能租到大便」，明明這價格在其他縣市都可以租到頂級套房，像桃園A7花1萬3就有8坪的頂級套房，讓他無奈感嘆「看來還是要往永和或新店找」。

貼文一出，網友們也全看呆，「他是不是要打13000，數字打反了」、「13000還比較合理，31000房東是要多不要臉」、「哇好貴的價格，這麼小的空間也能賣到3萬多」、「4坪是監獄關禁閉嗎」、「單人床還31000，連找室友AA都不行」、「應該是房東多打一個0」、「這價格在高雄可以租一整棟透天了」。

有網友建議可以往萬隆、景美或南勢角尋找，「建議您可以往萬隆景美找，離公館不遠，有機會遇到合意的套房」、「往科技大樓或文山找應該會比較便宜，但還是要有一點通勤」、「住南勢角每天通勤，供參」、「建議往永和找，離橋近的就好」。

根據地政局2025年統計數字，北市租屋熱門交易路段月租金單價前3名依序為忠孝東路四段（2390元/坪）、市民大道一段（2199元/坪）及農安街（2118元/坪）；月租金單價相對較親民的熱門路段，分別為中和街（985元/坪）、和平西路三段（1097元/坪）及萬大路（1102元/坪）；其中中和街連續6年皆為租金最親民的熱門路段。