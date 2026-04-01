新「營建五虎」登場　潤泰新年營收393億居冠

▲2025年共有5家營建股營收超過300億元。（示意圖／記者湯興漢攝）
記者項瀚／綜合報導
觀察2025年上市櫃營建股表現，營收最高的分別為：潤泰新（9945）、欣陸（3703）、潤弘（2597）、遠雄（5522）、興富發（2542），也是唯五營收突破300億元的公司。
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潤泰新去年營收達393.12億元、年增24％，創下新高，其主要是房地產本業大舉完工交屋，包括三重「潤泰左岸生活」、「潤泰峰左岸」以及大安「大安富陽」。
展望今年，潤泰預計推出3案，包括總銷580億元「南港之星」、總銷47億元「板橋環翠段案」、總銷41億元「潤泰菁英匯」。
雖然潤泰營收創新高，但稅後純益107.2億元，年減約35％。獲利下滑，主要是因為認列南山人壽的獲利減少約30億元，此外2024年有來自南港玉成大樓的公允價值評價約40億元，但2025年沒有。
▲2025年上市櫃營建股營收排行。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）
排行第三的欣陸，2025年營收343.78億元、年增12%，稅後純益14.8億元，年增26.1%，EPS（每股純益）1.8元。該公司去年受惠松山「鐫萃」、西屯「豐蒔」完工入帳，合計總銷約290億元，推升營收表現。
欣陸營建工程（大陸工程）、不動產開發（大陸建設）、環境工程及水資源處理（欣達環工）3大事業體營收存量分別達1,147億元、258億元及874億元，其中，欣達環工營收存量續創新高，主要來自新竹科學工業園區民間企業水處理專案之挹注。
大陸建設方面，2026~2028年將有7案完工入帳，合計總銷265.6億元，其中有4案已完銷，包括「耑美」、「耑岫」、「耑芃」、「衡沐」。至於新推案，大陸建設今年將推出4大案，分別為大安「復興段案」、大安「學府段案」、新竹「大學段案」、南屯「溪楓段案」，合計691戶、總銷近300億元。
排行第三的潤弘，2025年營收達315億元、年增約20%，稅後純益達33.4億元、年成長率約20.4%，EPS（每股純益）達10.75元。
潤弘目前在手工程案量破千億元，其中尚未認列工程金額逾600億元。潤弘表示，2026年預計將延續2025年態勢，在AI浪潮帶動下，積極投入高科技建廠工程，加上政府持續推動社宅工程，導入預鑄工法，也會積極爭取政府工程訂單，讓潤弘營運全速前進。
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