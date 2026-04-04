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往生互助會變《死亡賭局》　直擊台中「咒死街」現況

記者陳筱惠／台中報導

曾因集結大量「往生互助會」亂象而被貼上「死亡一條街」、「咒死街」標籤的台中東區十甲東路，事件即將搬上大銀幕拍攝為《死亡賭局》，再度將該路段黑歷史掀起，如今隨著時代更迭與政策整頓，街景早已洗牌。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中東區十甲東路過去曾因集結大量「往生互助會」亂象而被貼上「死亡一條街」、「咒死街」的標籤。（圖／資料照）

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實際走訪十甲東路，過去密集林立的「老人會」、「互助會」招牌全面消失，取而代之的皆是一般商家，但過去這裡約在2013年前後，曾聚集逾60家互助會組織，原本以喪葬互助為出發點，卻在缺乏監管下演變為「死亡賭局」。

更誇張的是，最終這樣本意良善的互助會，卻變成另類的「死亡賭盤」，由互助會組長擔任起事者，賭局採取「1賠3」模式，賭客每月繳納2000元，若下注對象在1至6個月內往生，即可領回3倍獎金。

更令人心痛的是，組長會帶領賭客親赴病床邊「看貨」檢視病況，過去也有親屬看不下去，求助相關單位揭露照顧者刻意將藥物丟棄，就是要算準病患死亡時間。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2013年立案的「台中市社團法人中華家庭教育互助協會」，在2021年進入破產清算。（圖／資料照）

當時形成地下資金流動規模高達數億元的灰色產業鏈，衝擊地方形象，也讓該路段成為負面地標。

21世紀不動產資深經理沈政興回憶：「過去十甲東路往北銜接太平樹德路，往南可達大里，也可通至霧峰，周邊在70年代過去都是工廠及住家的規劃，沿線是一整排透天，但開門對面就是工廠，也因此，那個區塊過去手工代工業相當發達，居民關係也相當緊密，因此互助會大多數都在這幾個區塊。」

沈政興說：「而像這樣的互助會，也看準過去醫療制度尚未完備，但年齡已大的長輩，利用他們『不想債留子孫』的心態，利用每月1、2千元能力可負擔的金額吸金。」

▲▼ 東區十甲東路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲如今隨著時代更迭與政策整頓，互助會、死亡一條街的街景早已洗牌。（圖／記者陳筱惠攝）

在地生長的有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成說：「當年不少家庭實際都有參與互助會，甚至到事件被踢爆之後，部分民眾還繼續繳錢，血本無歸。」

曾志成認為：「十甲東路過去「往生互助會」亂象，當時多被包裝成一種投資或預先準備的喪葬費用，長輩普遍不認為是高風險行為，甚至會以『替後事做準備』的角度說服彼此加入，單一家庭投入金額動輒數十萬元，甚至有人投入上百萬元，當時密集的程度相當驚人，但互助會大多在2012年後清算倒閉消失，當時至少8~9成互助會消失。」

曾志成回憶：「當時事件爆發後，周邊老人家很多很絕望的，畢竟投入很多錢幾十萬，都拿不回來，有的甚至不只投一家，當時的盛況就是有的人可能甚至是買（賭）別人的生命，對於長輩，當時也想提醒，但他們說這就是一種投資，買一種後世的錢，不會聯想到吸金。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲過去灰色產業鏈從東區十甲東路開始，往北銜接太平，往南可達大里、霧峰都是互助會大本營 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：台中死亡一條街互助會都市更新東區太平霧峰大里電影

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