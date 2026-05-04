房客失業戶頭只剩4千！繳不出租金誠實告訴房東　收超暖回覆

▲房客失業繳不出租金，房東允許找到工作之後再付。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名年輕房客因求職不順繳不出房租，沒想到房東得知後不僅大方表示「這個月別擔心」，讓房客感動直呼「這世界上還是有好人的」。

房客失業投履歷沒下文 繳不出房租

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Domain報導，這名房客儘管到處求職投遞60多份履歷，但如今都還沒入職上班，工作機會就被取消，銀行帳戶僅剩214澳幣（約新台幣4725元）。

隨著繳房租的日子來臨，房客在不安的心情下鼓起勇氣傳訊息給房東坦白現況。讓人感到意外的是，房東回覆稱「謝謝告訴我，這個月別擔心」。

房東允許找到工作再付房租 不收利息

房東透過訊息明確承諾，房租等之後找到工作再付即可，不收利息與滯納金，直言當年24歲時也曾處境艱難。除了房租方面的寬限，房東甚至主動詢問是否需要送點湯過去。

面對這份突如其來的善意，房客完全沒預期是這樣的結果，「這世界上還是有好人的，我會沒事的」，並稱計畫在生活重回正軌後，親自寫感謝信並回贈禮物。

房客把兩人之間的對話訊息上傳至論壇Reddit，此文一出引發不少討論，有人認為房東的作法不僅善良，更是務實，好的房客也是難找，「看到人性美好的一面真好，如果大家能互相扶持，我們都能撐過去」。