買板橋四房「友狂喊以後難脫手」他擔心！過來人安慰：不用怕

▲四房在市場上較不好賣。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

第七波信用管制後，市場買氣急凍，民眾開始想趁機進場撿便宜。一名網友表示，買了一間四房的大坪數，而且位於新北蛋黃區板橋，但好友卻說以後很難賣，因為坪數大、總價高，讓他很疑惑「真的嗎？」對此，信義房屋專家表示，想買四房地的族群本來就比較少，如果賣不了，也許可以試著調整價格。

四房擔心未來難脫手

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有網友在臉書社團「買房知識家」發文，買了一間位於新北市板橋區的房子，最近和好友聊天時，對方不斷提到，房子未來若要出售，可能不容易成交，因為四房總價偏高，買方接受度可能較低，這類物件「不好賣」。原PO不禁開始擔心，將來若真的要出售，是否會遇到銷售不順的問題。

貼文一出，網友勸他別擔心，「沒有賣不出去的房，只有賣不出去的價格」、「大坪數4房的客群的確比2、3房的客群少，但只要地點好、開價別太離譜，還是賣得掉」、「相對於2-3房真的會比較不好賣，看當下緣分」、「屋況、地點、格局、價格，才是決定賣不賣出去的原因」、「四房有四房的需求，而且是剛需，只是客群會比較少」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，四房的房子，坪數一定都是50、60坪左右，甚至更高，加上又在蛋黃區，推估至少要5000萬，「族群本來就比較少，如果要賣的話，要做好準備，要賣一陣子是可以預期的」。

曾經理也提到，通常買四房的人，大多都是有換屋需求，不會是首購族，在貸款上也比較不容易。如果賣很久都賣不掉，他建議，試著調降價格，也許會有新的機會。