14年租客上位　「超級金雞母」砸2.14億自己當房東

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠題材持續發酵，楠梓不只吸引建商獵地，連租客都想直接當房東。合作金庫楠梓分行2012年進駐楠梓後勁生活圈，去年12月該棟透天以2億1430萬元成交，買家就是合作金庫，等於銀行從租轉買，租客直接變屋主。信義房屋專家表示，該區租金已漲1成。

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▲合作金庫楠梓分行2012年進駐楠梓後勁生活圈，去年12月該棟透天以2億1430萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

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合作金庫楠梓分行2012年10月15日正式對外營業， 位於後昌路，屬於後勁生活圈。根據實登顯示，該棟透天為地上3樓，地坪227.78坪、建坪302.97坪，屋齡14年，去年12月以2億1430萬元成交，據查，新買家就是合作金庫，目前該分行仍持續營業中。

而該透天2013年成交價為1億3650萬元，2020年再以1億6800萬元轉手，12年間漲幅高達57%。在地仲介預估，若從租金收益來看，該物件月租金行情約30萬元，投報率換算約1.6%。

▲後昌路因餐飲、飲料店群聚，屬在地一級戰區，店面去化速度快、承租需求穩定。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖該筆交易若以區域行情來看，物件屋齡僅14年，屋況維持不差，且建坪規模大，建物本身具備一定價值，以當地行情推估，該區地價約90萬元，也算符合行情，不過再加計建物價值，此次成交價略低於區域行情。

合作金庫原本就在當地營運多年，此次出手買下整棟，研判仍以自用需求為主，等於從長期承租轉為自有資產配置。加上物件位於後勁生活圈，周邊又有台積電設廠題材帶動，未來無論自用、出租或後續轉手，市場接受度都不差，顯示銀行端對資產保值性已有一定評估。

▲合作金庫楠梓分行買賣小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋楠梓後昌店業務賴奕龍表示，楠梓後昌路一帶店面租金近年確實明顯上揚，若以台積電量產後觀察，1樓店面租金單坪1700~2100元，整體租金漲幅已有1成，目前大致維持在相對高檔水位。

尤其靠近捷運油廠國小站的後昌路段，因餐飲、飲料店群聚，屬在地一級戰區，店面去化速度快、承租需求穩定，若原承租方無法接受漲租而退租，屋主多半仍可再重新招租，整體租賃市場接受度不差。

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