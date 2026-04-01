房市進入築底期　Q1移轉棟數年減2%

▲六都3月買賣移轉棟數出爐，合計1萬8284棟，月增74.5%、年增0.4%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

六都3月買賣移轉棟數出爐，合計1萬8284棟，月增74.5%、年增0.4%；若以整個Q1來看，合計約4.7萬棟，為近9年來的同期最低量，較去年縮減了2.2%。信義房屋專家表示，交易量已未再破底，有進入築底期的跡象。

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六都3月買賣移轉棟數揭曉，合計1萬8284棟，月增74.5%，年增0.4%。若以整個Q1來看，合計約4.7萬棟，為近9年來的Q1同期最低量，較去年縮減了2.2%。

▲歷年Q1六都的買賣移轉棟數。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「3月過戶、交屋恢復常態，移轉數據表現較2月大幅成長，但與去年同期維持平盤，Q1累計棟數甚至仍微幅年減約2%，顯示整體房市買氣還未脫離低檔，但低迷情勢已較去年同期緩和許多。」

張旭嵐表示：「Q1央行微幅放鬆信用管制的效果，往後將逐漸發酵，當前房市雖尚未大幅回溫，但已有春燕慢飛的跡象，今年的房市交易量，也可望在市場信心逐步提振下止跌回穩。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「交易量未再破底，有進入築底期的跡象，市場也逐漸習慣房貸管控的狀況，若以區域來看，仍是雙北地區表現相對穩健。」

曾敬德觀察：「在央行3月理監事會議針對第二套房貸微放寬後，明顯感受到年後的遞延買氣有回籠跡象，雖然不至於推升房價，但市場似乎解讀政策對於房市已經有略為友善的氛圍。」

▲3月六都買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都移轉棟數表現，台中3月年減22%、是唯一衰退的都會，且Q1累計8579棟，也比去年同期少了近2千棟，年減18.6%，同樣是六都萎縮幅度最大的都會。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「去年3月台中各地交屋潮湧現，不僅北屯衝上800戶，台中港特定區的海線梧棲，以及屯區的大里、太平，山線的豐原，去年3月都有超過200戶大量，今年各地新案完工的情況轉趨平淡。」

另外，台南市今年1~2月受惠歸仁高鐵站區新案交屋支撐，3月又有仁德接棒，仁德緊鄰東區的保生路指標案「和紘新東琚」，去年底完工取得使照，超過270戶的量體，於今年Q1陸續交屋，使仁德年月增幅超過300%，也帶動台南今年Q1的數據成長，使台南年增率勇冠六都。

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