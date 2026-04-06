高雄砸百億拚楠梓交通　在地房仲：來人未同步放大

▲為串聯南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區）半導體廊帶，高市推動聯外交通計畫高達155億元，預計2028年12月完工啟用。（圖／高雄市新聞局提供）
記者張雅雲／高雄報導
台積電效應擴散，為串聯南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區）半導體廊帶，中央與地方聯手推動總經費達155億元的聯外交通計畫，預計2028年12月完工啟用。信義房屋專家表示，周邊台積宅以自住剛需為主，投資客幾乎沒回來。
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為串聯南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區）半導體廊帶，中央與地方聯手推動總經費達155億元的聯外交通計畫，未來透過新增聯絡道及增設國道1號匝道等建設，可望兼顧居民日常通行需求與產業運輸效率，預計2028年12月完工啟用。
高雄市長陳其邁強調，未來透過新增聯絡道、國道1號匝道系統，將有效分散楠梓、後勁及園區周邊車流，整體交通效率會有結構性改善。
信義房屋楠梓後昌店業務賴奕龍表示，楠梓往左營、市區過去幾乎仰賴單一動線，尖峰時段壅塞已是常態，「只要有跨區需求，通勤時段上交流道幾乎都會塞車。」此次新闢道路與匝道，預期可分散車流壓力，沿線壅塞情況有望改善。
賴奕龍分析，區域台積宅目前開價已逼近每坪40萬元，但市場供給快速增加，來人與成交量並未同步放大。
賴奕龍坦言，「目前還是以自住剛需為主，投資客幾乎沒回來。」中古市場則已出現修正跡象。以成交量最多的高大特區為例，屋齡10年內大樓成交價多落在每坪25~30萬元，相較高點普遍修正約1成，議價空間明顯拉大。
▲未來透過新增聯絡道及增設國道1號匝道等建設，可望兼顧居民日常通行需求與產業運輸效率。（圖／高雄市新聞局提供）
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