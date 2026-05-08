總價一樣「市區46年老屋or郊區新透天？」　網選後者：貸款差很多

▲原PO陷入兩難。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

看房時本來就要多方位考量，包括價格、物件本身條件、周遭環境等等，一名台中網友表示，目前看中兩間總價同為1550萬元的透天厝，在「市區46年老屋」與「偏郊1年新屋」之間難以抉擇。對此，網友針對兩種物件的銀行鑑價、貸款成數，以及老屋後續可能出現的整修成本分析。

該選46年老透天 or 1年新屋



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有網友在臉書「買房知識家」發文，目前手中現金約有600萬元，公司年營業額達3000萬元，個人年薪約200萬元，整體金流狀況穩定，這是他人生第一次買房，因此在物件選擇上格外謹慎。

他目前猶豫的兩間透天，一間位在市中心附近，生活機能方便，但屋齡高達46年，屬於翻新老屋；另一間則是屋齡僅1年的新透天，不過位置稍偏，開車到市區約10分鐘。兩間房屋總價相同，讓他遲遲無法決定，「銀行端對於兩種物件會比較樂見哪一種？貸款成數會比較優秀？各位怎麼看」。

貼文一出，有網友建議買新房子，「秒選1年屋」、「如果是台中豐原。個人認為銀行對全新透天較為喜愛」、「新房貸款成數絕對比較好，首購有機會貸到8成」、「屋齡加貸款年限若超過銀行容許值，老屋可能拿不到什麼貸款，要有全款買的準備」。

地段才是關鍵 買透天更要看土地價值

不過，另一派網友認為，最重要的仍是地段，「地點、地點、地點，老屋買的是土地價值」、「少子化後郊區增幅有限，鬧區老透天絕對抵得過郊區三棟新房」。也有網友提醒，翻新老屋看不見原本的屋況，結構、漏水、水電等問題，往往不是交屋當下就能看出，可能住進去幾個月後才慢慢浮現，屆時又是一筆額外支出，「如果坪數差不多，要先估算重拉電線與防水的費用，若能承擔再選老屋」。