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他求問「20年後能順利脫手」房怎選？　眾人秒曝2關鍵

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人買房都會面臨未來換屋的問題，但在「先求有再求好」的現實下，很可能一不小心就買到難脫手的物件。就有網友求問，現在買房要選怎樣的房，能同時兼具不貴又好脫手的條件？接著列出他整理的4雷點，引發眾人熱議。

該名網友在PTT的home-sale板發文「如何選一間好脫手的房？」整理出幾種應該避開的房型，包括「40年以上、巷弄狹窄的公寓」、「機能未成熟的偏遠重劃區」，以及所謂「「手槍宅、鳥籠宅、一層12戶大鍋宅」，最後是「工業宅、事務所」。他也假設，若買房者是小資族，有1500萬，在雙北要怎麼選房，問題則是現在能不能住，而是「20年後還能不能順利脫手」。

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貼文引發討論，就有人分析，影響脫手的關鍵還是在地段與價格，像是靠近捷運、學區或主要幹道的物件，即使產品本身條件普通，仍有機會快速成交；也有人認為重劃區未必不好，隨著交通建設改善與自有車比例提高，接受度其實比過去更高，反而老舊公寓才是普遍被認為最難轉手的類型。

底下網友紛紛留言，「你自己想不想住就是答案，2其實在現在反而還好....自有車率高」、「只有1我覺得是公認不要」、「重點是未來別脫不了手就好，現在不等於未來，抓個20年來看好了」、「3.4只要符合好地段、近捷運，一樣有人買單」、「1.便宜 2.地段，其他都可以捨棄。」

關鍵字：標籤:買房換屋脫手雙北重劃區

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