甩「咒死街」標籤　十甲東路透天行情5年翻倍漲

記者陳筱惠／台中報導

曾因集結大量「往生互助會」亂象而被貼上「死亡一條街」、「咒死街」標籤的台中十甲東路，近年在時間與整體都市發展帶動下，逐漸被遺忘。經查，十甲東路5年來交易量僅40筆，而房價跟著大環境變動，透天行情甚至上衝總價2000萬元。

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▲十甲東路5年來交易量僅40筆，而房價跟著大環境變動，透天行情甚至上衝總價2000萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

十甲東路在20年前被貼上「死亡一條街」、「咒死街」標籤，但就在事件爆發後，經過政府強力掃蕩非法互助會，制度面逐步完善，「往生互助」需求式微。

但這樣的社會事件對於房價是否有影響，在地生長的有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成說：「事件已經過去10幾年了，說實話房價並沒有正向關聯，幾乎可說是不受影響，加上釋出量不多，所以房價是跟著大環境一起成長。」

觀察實登，十甲東路在2012年，也就是互助會事件爆發前，僅交易7筆，當時一棟透天總價落在780萬元~1000萬元左右，隨著事件發酵至今5年，透天房價已突破1500萬元，最高更是突破2千萬元大關。

▲十甲東路價格走勢與台中整體市場一致，沒有出現因負面標籤而明顯折價的情況。（圖／記者陳筱惠攝）

另從法拍案件來看，2013年立案的「台中市社團法人中華家庭教育互助協會」，過去向民眾以每個月固定繳費2100元，表示會員往生後就能領回本金加利息。

2021年協會爆出財務危機，隨後進入破產清算，協會持有2間透天共計134.5坪、土地43坪，在第一拍底價3903萬元時，就由鄭姓自然人以5031萬元得標，最新近況是將開設機車行。

在地居民表示：「現在年輕購屋族其實已經不太知道『死亡一條街』的由來，影響力隨時間快速淡化，沒想到近期又被掀開。」其實周邊生活機能穩定、距離市中心不遠，已逐步擺脫過去陰影。

曾志成也說：「十甲東路價格走勢與台中整體市場一致，沒有出現因負面標籤而明顯折價的情況，加上當地本來交易量就不大，新聞熱度也僅維持短短數日，對市場影響屬短期心理層面，並未改變區域供需結構。」

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