沒上車的楠梓漢笑了　預售驚見2字頭「房價回到3年前」

▲楠梓推案量大增，市場競爭激烈，買氣逐漸回歸剛性自住需求，近期預售市場驚見2字頭價格。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠題材不斷發酵，讓楠梓成為近年高雄人口成長最多的行政區，不過隨著推案量大增，市場競爭激烈，買氣逐漸回歸剛性自住需求。近期預售市場出現破盤價，低樓層成交價僅2字頭，房價等於回到3年前水準，還沒上車的楠梓漢都笑了。

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根據實價登錄揭露，有預售案位於楠梓高大特區，今年成交3戶低樓層物件，其中1戶4樓、46.97坪，總價1345萬元，拆算單價27.93萬元；另1戶3樓、24.73坪，總價695萬元，換算單價28.1萬元，竟然出現2字頭成交價，堪稱房價回到3年前水準。有代銷透露，該案因5樓以上即有寬闊視野，因此高低樓層價差大，才會有2字頭價格。

此外，不具名建商表示，高大特區不少中古屋屋主因房地合一稅因素，自住屆滿5年後稅率降至20%，隨即轉手出售，成交價落在25萬元上下，相對5年前取得成本，當時不少新案成交價還在1字頭，仍有數百萬的元的獲利空間，但已造成高大特區的強烈賣壓。

▲楠梓高大特區今年2月成交3戶低樓層物件，其中1戶4樓、46.97坪，總價1345萬元，拆算單價27.93萬元。（圖／翻攝自內政部實價登錄官網）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，台積電進駐帶動楠梓房市近年快速升溫，成交量與推案量一度同步衝高，但在市場供給持續堆高後，價格壓力也開始浮現。自央行第七波信用管制上路後，楠梓無論預售屋或成屋市場，成交量都明顯下滑，部分案場買氣甚至可用雪崩式衰退形容。

謝哲耀指出，在買方觀望、資金面收緊之下，部分建商已提前回應央行總裁楊金龍對市場「適度讓利」的期待，在仍保有一定利潤空間下，先從低樓層、條件較弱戶別釋出價格修正訊號，也算是維持市場基本去化速度與供需平衡。

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