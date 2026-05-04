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簽專任約賣房後悔了！女稱「鑰匙斷了」拒帶看　房仲提告結果曝

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲黃女簽了專任約後反悔，拒絕配合原房仲履約帶看。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名黃姓女子114年2月與某房屋仲介公司簽訂專任委託銷售契約，未料事後黃女欲終止該契約，改為一般銷售契約，並委託其他仲介公司售屋帶看，還一度稱大門鑰匙斷了，並逕自更換門鎖，拒絕配合原仲介履約帶看，因此遭該公司提告違反契約，並請求給付約定服務報酬36萬9000元作為違約金。士林地院法官審理後，認為黃女違約屬實，但違約金過高，應賠償10萬8000元為適當。可上訴。

判決書內容指出，黃女找上該房仲業者委託銷售新北市某區8樓房屋，並於114年2月5日簽訂「不動產專任委託銷售契約書」，約定銷售額為1230萬元，委託期間至114年8月5日止。詎料黃女事後竟欲終止契約，改為一般銷售契約，並委託其他仲介公司售屋，還拒絕原簽約業者帶看，表示「大門鑰匙斷了」，隨後逕自換鎖、拒絕配合。該仲介公司認為黃女行為已經違反契約，應給付約定服務報酬36萬9000元作為違約金，因此提告求償。

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對此，黃女則辯稱，依照消費者保護法規定，企業經營者應給予30日審閱期限，然簽訂系爭契約前，仲介並未給予她合理審閱期，故契約中關於「專任委託」及「不得自行出售或委託他人」等限制條款應為無效，雙方僅成立「一般委託銷售」，黃女自得同時委託其他仲介業者；且黃女還表示，原房仲業者並無實際促成交易，自不得向她請求服務報酬或違約金，又委託原業者期間，帶看寥寥可數，未積極銷售該屋，顯見業者未盡受任人之忠實履行義務，縱使房仲業者得請求違約金，其價格以實際成交價之3%計算，惟原業者並未促成交易，亦未提出受有何種實質損害之單據，故應酌減違約金。

法官審酌，係爭合約僅4頁、約定條文共20條，內容並非繁雜，且簽署時，黃女為40餘歲且具有正常智識之成年人，亦自承透過該仲介公司購屋，對於契約內容應非無法理解，契約內容中黃女亦載明「了解契約內容，提前簽約」，並在旁親自簽名，可知其應已充足審閱契約條文內容，辯稱契約違反消保法云云，尚非可採。

法官認為，黃女114年4月21日換鎖後，即未將新鑰匙交給原房仲並配合帶看，後又委託其他仲介銷售該屋，並於114年8月完成交易，確實違反契約約定，故該仲介公司請求給付違約金，應屬有據；惟法官考量，原仲介公司居間仲介並未完成，後續自無須再進行簽約、協調稅費、斡旋付款條件、貸款事宜、交屋過戶、點交等種種關於簽約及履約事項，亦減少相當之人事成本、勞務費用等開銷，付出成本尚屬輕微，又契約內約定，若仲介成功得請求實際成交價之3%，然後續是透過其他仲介成交，若仍能取得3%亦有失衡，因此法官認定違約金應酌減為實際成交價之1%為適當，該屋係以1088萬元成交，因此得請求之違約金應為10萬8000元，逾此範圍之請求，則為無理由。全案可上訴。

關鍵字：買房賣房房仲專任約帶看房產雲

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