蔣萬安拍板「一樓違建」不配合先拆除　北市老公寓裝電梯對比曝

▲蔣萬安拍板「一樓違建」不配合先拆除，北市老公寓裝電梯前後對比。（圖／台北市更新處，下同）



記者許力方／台北報導

台北市長蔣萬安上任後推動「都更8箭」中的「電梯加碼辦」，市府持續推動老舊公寓增設電梯，針對一樓住戶違建占用公共空間、導致工程受阻的情況，市府明確表態，若經協調後仍拒絕改善，將列入優先查報拆除名單，加速排除社區推動障礙。

違建卡電梯將優先拆

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北市更新處表示，現階段老舊公寓最常見的作法為外掛式電梯，因屬於新增昇降設備，依法須申請雜項執照，以確保結構與施工安全。依中央規定，只要基地內土地所有權人及持分合計過半同意，即可提出申請。

若一樓違章建物占用法定空地，且影響電梯設置範圍，經協調無共識後仍不願配合，建管處將優先查報拆除，以兼顧公共利益與社區整體發展。

補助最高480萬 修繕可達6成

更新處指出，若一樓住戶願意拆除部分違建配合施工，除可協助其餘構造修復外，相關修繕及環境美化補助比例最高可提高至60%。另外，社區取得雜項執照後，只要經過半數所有權人決議推派代表，即可申請「簡易增設電梯補助」，補助金額為總工程費50%，上限300萬元，策略地區最高可提高至480萬元，並採兩期撥款，核准後可先領一半，減輕前期資金壓力。

申請件數翻倍成長

更新處針對「電梯加碼辦」目前已受理94件，其中114年度就有55件，較前一年度19件明顯增加，顯示政策逐漸發酵。更新處強調，增設電梯成敗關鍵仍在住戶溝通，除提供免費諮詢專線，也委託專業團隊進入社區協助法規說明、可行性評估及經費試算，持續改善老舊住宅居住品質。