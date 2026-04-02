喊話楊金龍「請放心」　代銷大老指：房價難再像過去飆漲

▲央行第七波管制微鬆綁，有人認為將提升市場信心，有人則沒那麼樂觀。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行第七波管制微鬆綁，有人認為將提升市場信心，有人則沒那麼樂觀。代銷業者表示：「現在房價高，租金水準跟不上、投報率上不來，工料大漲議題也難再複製，就算央行鬆綁，房價也難像過去一樣飆漲，請楊總裁放心，呼籲持續放寬，給市場一個健康穩定的環境。」

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前年9月19日央行宣布祭出第七波選擇性信用管制，被稱為「史上最重打房手段」，重創房市，交易量大幅萎縮，部分區域價格也出現修正，房市已低迷了1年半。

3月19日央行宣布，全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，被市場視為「第七波微鬆綁」，部分聲音認為將提振市場信心，但也有人持較不樂觀的看法。





▲3月19日央行宣布，第2戶購屋貸款限制由5成調升為6成，被市場視為「第七波微鬆綁」。（圖／記者湯興漢攝）

萬群地產董事長謝坤成表示：「第二戶放寬1成，對房仲、中古屋市場具提升信心的作用，但對預售市場沒有幫助，今年預計仍呈現一個比較低迷的狀態。」

謝坤成表示：「國內經濟、股市佳，資金充沛，但錢就是沒有流到房地產市場。」他問：「你什麼時候會賣掉股票買房子，當然就是遇到自己很喜歡的物件、價格又適當的時候，今年預售新案市場的關鍵在於產品力及定價策略。」

金磚動力行銷董事長黃德國則表示：「第二戶限貸放寬1成，多多少少有助於換屋剛需客戶，對市場影響有限，但可期待央行後續進一步的持續放寬動作。」

黃德國表示：「過去幾年房價已出現大幅度上漲，但租金水準跟不上、投報率上不來，工料大漲議題也難再複製，因此房價基本上很難再像過去一樣飆漲，呼籲政府進一步放寬信用管制，給市場一個更穩定健康的環境。」

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