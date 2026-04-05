商用不動產熱過頭？　專家示警：北市43萬坪新供給湧現

▲2026年Q1台灣商用不動產表現佳，其中北市A辦成交量達1萬4036坪，年增 6% 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

2026年Q1商用不動產表現佳，其中北市A辦成交量1萬4036坪，年增 6%。不過，今年大台北地區將有近8.6萬坪新增供，2026～2030年台北市中心商業區更預計將有43.2萬坪新供給釋出，將促使辦公室市場從近幾年的「房東市場」，轉為「租客市場」。

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2025年台灣商用不動產市場，歷經市場不確定因素帶動上下動盪，最終在AI產業供應鏈帶動下，走出開高、走低、拉尾盤的市場表現。

據信義全球資產統計，全國Q1上市櫃法人商用不動產交易額為1033億元，較去年同期大幅成長210%，不僅寫下歷年單季新高，更是有統計以來季交易量首度站上千億元水位。

聚焦在首都台北市，仲量聯行統計，2026年Q1台北市A級辦公室市場成交量達1萬4036坪，年增 6%。市場去化表現主要由新供給持續去化所帶動，且受惠於企業辦公室升級趨勢持續，企業從現有大樓搬遷至硬體規格、辦公體驗升級的新大樓，以建立新營運據點。

▲大台北地區今年預期將有近8.6萬坪新增供給入市。（圖／記者項瀚攝）

展望未來供給面，仲量聯行統計，大台北地區今年預期將有近8.6萬坪新增供給入市，在此市場環境下，房東開價策略轉趨審慎，預租機制逐漸成為去化關鍵，租戶亦擁有更大議價空間。

仲量聯行商業不動產資深副總經理游淑芬表示：「AI與科技產業的持續發展，正加速企業對高品質辦公空間的需求轉變，從單純擴張轉向升級與優化。」

游淑芬表示：「隨著新供給增加與市場競爭加劇，未來辦公室市場將更強調彈性、效率與使用體驗，具備區位優勢與產品差異化的辦公空間，將在市場中脫穎而出。」

另外，瑞普萊坊統計，2025年台北市A辦租金上漲2.7%，但在2026～2030年台北市中心商業區預計將有43.2萬坪新供給釋出，將促使辦公室市場從近幾年的「房東市場」，轉為「租客市場」。

瑞普萊坊董事長劉美華表示：「由於供給大幅增加，市場將形成兩極化，具有綠色認證的頂級A辦，將有較高的競爭力及租金定價，而屋齡超過25年且無設備升級的舊辦公大樓，將面臨降價的壓力。」

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