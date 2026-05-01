薪資PR15想買房！房板大神「有60萬就可以了」：極限買房系列

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

即使薪水不高，但若能有自己的小窩，仍使很多人嚮往。就有網友表示，自己年收約36萬元、月薪3萬元，若用負債比60%計算，每月大概只能拿出1萬8繳房貸，怎麼算都只能挑高雄總價較低的中古屋，偏偏又擔心老公寓未來不好脫手，讓他苦惱「PR15到底該買怎樣的房子？」貼文引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發文「薪資PR15該買怎樣的房子？」自己屬於薪資PR15的族群，年收大約36萬元，也就是月入3萬元，若以30年房貸推算，最多大概只能負擔570萬元的房子。他認為，在高雄雖然還找得到總價300多萬元、地點不差的老公寓，甚至可能是南高雄欠整理的物件，但頭期款不好存，加上近來不少消息都在講老公寓價格滯漲甚至下跌，讓他擔心「現買現套」。

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他接著說，也想過改買兩房預售屋，只是總價可能800萬元起跳，就算有優惠付款方案，也得申請40年房貸，但又卡在「申貸年齡加貸款年限小於等於75」的限制，讓他覺得幾乎不可行，只好上網請教大家意見。

看到貼文後，許多人紛紛搖頭潑冷水，認為月薪3萬元買房壓力仍然太大，「薪水這麼低就找附近的工作住家裡就好了」、「認真說，要買房子起碼PR70，PR15就別想買房了」，甚至有人直言，「沒家裡資源，不如把錢拿去享受，活得比很多房貸PR60更精彩。」

房板大神「有60萬就可以了」：極限買房系列

但就有房板大神認為，其實這也就是極限買房，分享一間高雄低總價2房公寓物件舉例，「買一間300萬的，自備60萬，貸款240萬，月付9000。你只要有60萬就可以了啦！其他的買一套淘寶家具塞進去住就好，沒多少錢，還可以找物流公司幫你安裝好放在指定位置。」

他預估，一個人住含冷氣家電，連家具應該可以在15萬內搞定，「電你要重拉線，沒多少錢，拉線+換配電盤就好。你不要重配喔！重配立刻變六位數。」「水的話，等你要賣的時候，敲廁所廚房裝修再換就好，水管沒那麼脆弱，大多漏水都是防水層而不是水管。」

另外，還有人提到石門區總價100萬的房子，「300萬太貴了，100萬，含維修買器材設備，然後自己動手。3萬元的話你自已動手看YT，比找人便宜幾倍，找類似這種的。」「你管那種屋況根本沒差，真的夠懶就室內搭帳篷就好，直接不修了。」

若以「先求有再求好」的想法，不少網友也直說，「先從便宜的買，然後隨時間往上換，很正常」、「照高雄王說的做，先求有再求好，同時一邊找伴組隊，大家都是這樣過來的」，認為以原PO目前收入，如果真的很想買房，與其追新屋，不如卡位低總價市場，至少還有機會慢慢往上換屋。