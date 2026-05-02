連看都沒人看！資深房仲揭房市慘況：潛在買方意願大幅降低

▲房市最壞時刻過了嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者王麗琴／綜合報導

央行在3月中旬宣布房貸「微解封」，將第2戶房貸成數提高至6成，意料外的「微鬆綁」讓不少人認為房市凜冬已過；不過，資深房仲得勝老闆卻有不同看法，認為這類聲音出現時，往往不是市場真正落底時。

得勝老闆在教買房影片中以「現在買房最容易錯」為題，表示近期市場上出現不少「再不買真的來不及了」、「房市到底了」、「即將反彈」等說法，但他認為，每一次當這類聲音出現時，市場未必真的已經落底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，從第一線觀察來看，實際狀況並不如外界樂觀，許多房屋不僅成交困難，詢問的人明顯減少，甚至連看都沒人看，顯示市場仍未落底、買氣仍偏弱。

他進一步說明，目前市場「不是買不買的問題」，而是部分潛在買方甚至連看房意願都降低，「你以為現在很慘了嗎？」他直言「還沒有」，認為市場現況仍未到最差時刻，至少從他目前觀察來看，買氣尚未明顯回溫。

他也指出，雖然不少人選擇觀望，但「市場並非你等待就會回升」，若條件不符合需求，「物件可能會跳過你」，直接被市場直接忽略。

不過他也強調，並非所有房產都不適合現在進場，若是以長期自住為目的，且自身條件已準備完善，現階段反而有較大的議價空間，但關鍵在於避免在錯誤時機做出決策。