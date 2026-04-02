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五月報稅季！房客「一句話」告知　房東慘噴15萬

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

▲民眾觀看租屋廣告資訊，示意圖非本文當事人。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

報稅季即將到來，一位房東因房客今年通知要申報租金支出抵稅，房東因不清楚稅務規定同意房客，最後被國稅局查獲漏報，結果補稅加罰金合計支出超過15萬元。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，指出一位新北市永和區一位52歲的吳大姐，將名下兩房公寓以月租22,000元租給科技業青年，雙方相安無事三年。直到第三年房客決定申報租金支出扣抵所得稅，吳大姐因不清楚稅務規範未同步申報，導致國稅局系統比對出異常，三個月後便收到補稅通知。

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漏報租賃所得遭補稅加罰
吳大姐收到公文時手止不住發抖，國稅局查獲她過去三年的租賃所得完全未依規定申報。依據稅法計算，她三年總租金收入共79萬2000元，必須補繳9萬元稅金。不過由於屬於查獲後的補徵案件，除了原本的9萬元稅款外，還需加處最高三倍的罰鍰。

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

吳大姐最後補稅加罰金合計支出超過15萬元，專家分析，若當初主動申報，僅需繳納本稅，這多出的6萬元就是逃漏稅的代價。

合法節稅應掌握扣除差異
五月報稅季即將到來，專家建議房東應主動釐清「標準扣除」與「列舉扣除」的差異。標準扣除法雖方便，但若房屋修繕費、保險費或房貸利息較高，列舉扣除反而更能合法省稅。此外，若符合「公益出租人」或參與「包租代管」計畫，還能享有額外的免稅額度與稅率優惠。

房東在管理物件時，務必養成保存發票與單據的習慣。在國稅局AI系統找上門前，提前規劃稅務布局才是上策。吳大姐的案例提醒所有房東，與其心存僥倖面臨高額罰鍰，不如搞清楚稅務身分與減免條件，在合規前提下爭取最划算的報稅方式，避免辛苦收來的租金最終付諸流水。

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