「台鋼雄鷹主場」180億都更案　台壽拿下最優申請人

▲全台首件結合運動、休閒及樂齡的運動休閒專區公辦都更案，最優申請人由台灣人壽保險獲選。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

全台首件結合運動、休閒及樂齡的公辦都更案「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」，高市府2日宣布最優申請人由台灣人壽獲選。外界原看好握有澄清湖球場主場資源的台鋼集團出手，最終由台壽拿下180億元大案，預計2034年完工。

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澄清湖棒球場目前正是台鋼雄鷹主場，外界原先點名最有機會出手的就是同樣深耕高雄、又握有職棒資源的台鋼集團，不過最終由台灣人壽拿下最優申請人資格。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，本案採「運動＋醫療」雙軸發展模式，未來不只重新整合澄清湖周邊資源，也希望進一步提升高雄作為南台灣棒球重鎮及國際運動城市的能見度。全案預計今年完成簽約，運專區預定於2028年核定都更事業及權利變換計畫並動工，2034年完工。

台灣人壽則表示，看好高雄運動休閒與健康產業發展潛力，將以「高雄曼哈頓．大中央公園」為開發願景，結合澄清湖景觀資源、棒球場機能，並串聯未來捷運黃線，規劃立體連通道，打造兼具運動、生活、休閒功能的樂齡體育生活場域。

依照規劃，基地未來將興建6棟建築，包含3棟商旅、1棟都更及健身中心，以及2棟出租住宅，並以澄清湖棒球場為核心，規劃支持職棒球隊進駐主場，進一步串聯運動觀光、城市行銷及六級棒球發展。

▲基地未來將興建6棟建築，包含3棟商旅、1棟都更及健身中心，以及2棟出租住宅。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市運動發展局補充，澄清湖棒球場明年將全面更新計分板大螢幕，後續交由台灣人壽營運，台灣人壽也承諾將球場提升至可舉辦國際賽事的規格。此外，市府未來可分回約1200坪體能健康設施空間，後續可結合棒球賽事及健康促進活動使用，擴大整體運動服務量能。

高雄仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，澄清湖棒球場是南部重要運動設施，周邊又有澄清湖風景區、長庚醫院，具備休閒與醫療資源，不過當地生活機能仍相對不足，住宅市場以退休、養生型買盤為主，這類族群購屋考量偏向自住與生活品質，對價格接受度相對保守，因此整體交易量不大，周邊5年內大樓房價還在3字頭。

他認為，台壽此次規劃只租不售的住宅產品，與區域屬性方向一致，養生宅、樂齡住宅具一定發展空間，未來若能把運動、醫療、住宿及休閒機能串起來，對區域形象加分效果會比房價上漲更明顯。

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