2豪宅建商競逐百萬俱樂部　它每坪107萬成交「破自家紀錄」





▲台中豪宅市場僅寶輝、聯聚2大品牌登上「百萬俱樂部」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅市場非七期重劃區莫屬，且隨著外圍價格維持高檔，七期表現持續穩健，其中，當前台中住宅市場能夠站上「百萬單價俱樂部」的，僅有寶輝、聯聚兩大品牌、共3個代表性個案，包括「寶輝101 Theater South」、「聯聚理安大廈」與「聯聚玉衡大廈」。

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根據實價登錄揭露「寶輝101 Theater South」26樓2戶交易分別以總價8233萬元與6155萬元成交，單價分別來到101.8萬元與107.9萬元，後者更刷新社區新高。

「寶輝101 Theater South」位於市政北二路與河南路口，擁有鄰近國家歌劇院的大面積角地優勢，地段條件稀有。攜手日本前五大營造商日商大林組打造，從規劃到施工皆強調高端品質。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「台中區域房價全面墊高，七期房價表現長期被低估、顯得實在委屈，加上目前盤面上幾無投資客蹤影，市場回歸居住本質，自住買方雖因審慎評估導致猶豫期拉長，但一旦遇到地段、品牌與規劃兼具的產品，成交動能仍相當明確。」

七期在企業主與高資產族群支撐下，價格天花板持續上移。包含「聯聚理安大廈」近期高樓層成交總價分別達1.36億元與1.31億元，單價站113萬元，「聯聚玉衡大廈」最近2筆成交單價也來到101萬元、109萬元。

未來七期仍有多個指標案備受關注。包括寶璽機構攜手國際知名建築團隊NIKKEN SEKKEI打造的「寶璽天讚」，以及由普立茲克建築獎得主Richard Meier設計的「RM市政9號」。

七期豪宅資深房仲廖香婷則說：「由於目前創下百萬身價的個案皆為預售新案，也就是所謂的『未來價』，因此與目前成屋市場仍存在明顯落差。」她進一步指出，現階段中古屋價格相對理性，購屋族若以自住為考量，仍可依自身需求與資金條件，在不同市場中找到合適產品。

不過她認為：「從幾次的實價登錄揭露來看，2大品牌創價的物件，都屬於同樓層或是同單價，推測同一組人馬包層的機會相當大。」

▲台中百萬身價的個案皆為預售新案，與目前成屋市場仍存在明顯落差。（圖／記者陳筱惠攝）

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