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北市都更8箭一次看！　公寓裝電梯「1樓違建」不配合就拆

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲蔣萬安推「都更8箭」一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長蔣萬安上任推動「都更8箭」，近3年年均報核數量倍增，佔六都總和近6成，也居全國之冠。如今市府持續推動老舊公寓增設電梯，也明確表態，若遇到1樓住戶違建占用空間、導致工程受阻，將列入優先拆除名單。本文整理目前進度，一次看懂「都更8箭」是哪8箭。

都更8箭是哪8箭？

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第一箭「降門檻」

實施「公辦都更7599專案」，受理意願門檻由90％降至75％，並引進民間專業技術團隊，提供「早進場、幫試算、助選屋」三大服務。

目前成果：目前已受理25件，2件進入第四階段招商作業，總共已辦理189場說明會。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

▲公辦都更專案提供「早進場、幫試算、助選屋」。（圖／北市都更處，下同）

第二箭「法放寬」

修正《臺北市都市更新自治條例》，鬆綁「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」等法令，讓民間辦理都更更快速、有彈性。

目前成果：130處山坡地建築物受惠，受理185件自劃單元併送案。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第三箭「速通關」

推出「都市更新150專案」，150日完成審查，還有「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，藉提前審查、分流審查，縮短行政時程。

目前成果：都更150專案受理17案，權變小組提前進場10案審議。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第四箭「排障礙」

市府持續投入「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向，加速危老重建案件進程，預計可縮短審查時間約6個月。

目前成果：縮短審查時程6個月，都更推動師輔導報備案3544件。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第五箭「加碼辦」

因應超高齡社會來臨，老舊公寓加裝電梯需求大增，自2023年4月7日起提高補助金額至300萬元，加速推動老舊公寓增設電梯，並補助一樓空間美化費用，增加參與意願。

目前成果：已補助85案。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第六箭「防災型都更專案」

擬定臺北市防災型都市更新細部計畫案，透過容積獎勵，鼓勵「耐震能力不足」的危險建築物更新重建。

目前成果：已受理108案申請。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第七箭「整建住宅專案計畫」

以「增容積、補利息、齊協力」三大部分，給予整建住宅專案容積獎勵，並提供財務協助方式，提高整宅都更意願、加速整宅新生。

目前成果：推動中9案、100場政策法令說明會。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

第八箭「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」

只要是北市府列管屬於「須拆除重建」的海砂屋，整合第一階段都更意願超過50％，且尚未辦理都更公聽會，即可申請該專案，以「列管我就幫」、「過半即進場」為原則。

目前成果：已受理6案申請，其中1案已招商成功，已舉辦14場政策法令說明會。

▲▼蔣萬安推「都更8箭」一次看懂　補助老公寓裝電梯！優先拆違建。（圖／北市都更處）

「都更8箭」推動近3年數據

根據北市府去年 11 月公布數據，近三年都更重建報核案件數已達353案，年平均117件，約為過去8年的2.3倍；近三年年均報核案件數占六都總和近6成，居全國之冠。透過公私協力已啟動39案、完工6案，引入近1000億元民間資金。

今年「都更8箭」新進度

掃除「電梯加碼辦」阻力

北市府3月31日宣布，建立優先查報拆除機制，針對一樓違建占用法定空地、卡住外掛式電梯設置的情況，若協調未果，建管處可列為優先查報拆除對象；補助方面維持最高300萬元，策略地區最高可到480萬元，並可先撥50%第一期款，降低社區前期資金壓力。

▲▼蔣萬安拍板「一樓違建」不配合先拆除　北市老公寓裝電梯對比曝。（圖／台北市更新處）

▲▼北市老公寓裝電梯前後對比。（圖／北市都更處）

▲▼蔣萬安拍板「一樓違建」不配合先拆除　北市老公寓裝電梯對比曝。（圖／台北市更新處）

南機場整宅單元四、五啟動招商

北市府3月30日表示，繼單元三成功招商後，單元四（一期4、5棟）、五（一期6、7棟）在0403地震後迅速整合共識，住戶參與公辦都更意願雙雙突破90％，於今年3月、下半年上網招商。

▲▼南機場整宅單元四都更。（圖／記者柯沛辰攝）

▲南機場整宅單元四都更。（圖／北市都更處）

海砂屋575專案開始出現首案落地

今年2月1日，北市公布575專案首案「內湖康樂街136巷公辦都更案」完成實施者評選，預計投入約22.07億元，規劃興建1棟21層住宅大樓。

財務誘因持續延長

北市也已把兩項都更租稅減免優惠延長到 2029 年 1 月 31 日。符合規定者，房屋稅可減半徵收最長12年，協議合建方式的土地增值稅及契稅可減徵40％。

都更案施工端配套

2026年3月5日，北市宣布首件都更案土石方推薦至台北港收容，依 2026 年 1 月修正的作業要點，由更新處擔任推薦機關，協助都更案把營建剩餘土石方送往台北港。

▼台北市府為解決都更工程產生的大量土石方問題，首度將都更案土方運送到台北港收容。（圖／北市都更處）

▲▼台北市府為解決都更工程產生的大量土石方問題，首度將都更案土方運送到台北港收容。（圖／北市都市更新處）

 

關鍵字：都更8箭蔣萬安

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