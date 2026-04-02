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通膨巨獸+政策現微光　為何「回防市中心」成為2026年資產最優解方？

▲▼新悅開發建設,寶亞鴻公舘,鴻金寶商圈。（圖／新悅開發建設）

▲新莊鴻金寶商圈擁有成熟機能，以及捷運開發潛力做為推升房價的支撐。

圖、文／新悅開發建設提供

近一年台股寫下歷史新猷，股市巨鱷進入高檔獲利了結，尋找穩健的避風港停泊成為首要課題，然而2026年Q1季末央行意外鬆綁第二戶房貸成數至6成，市場預期此波由資金與政策帶動的量能，將正式吹響房地產進場號角！回顧房市脈動，政策轉向往往是築底反彈的契機，在萬物齊漲與地緣政治夾擊下，鈔票購買力正快速被稀釋，加上高昂人工、物料成本，讓房價失去下修空間，專家示警，與其在觀望中被通膨拋下，不如趁復甦初期提早佈局，搭上這波景氣回升的首發車。

新莊鴻金寶商圈勝過重劃區？回歸成熟市中心的生活底蘊

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過往新興重劃區常被視為房市神話，以新莊副都心與頭前重劃區為例，房價不斷突破天花板，新案單價分別站上8~9字頭，鄰近的塭仔圳重劃區也緊追在後，入手門檻讓中產家庭望塵莫及，更現實的挑戰在於，重劃區從草創到機能完備，動輒需15~20年的等待期，對於即時入住的自住客而言，得要忍受高度不便利，還需承受時間成本，對比之下坐擁丹鳳、迴龍雙捷運站的新莊鴻金寶生活圈，單價定錨6字頭，與重劃區僅2站之距，卻享一坪近30萬價差，在低基期、完熟機能及三線捷運建設紅利等條件加持之下，補漲空間明顯可期。

無可取代的富饒生活能量是新莊「鴻金寶商圈」成為這波房市最受矚目的關鍵，其集結了休閒、娛樂、商業與影城，是在地居民的情感核心，從四維市場的熱鬧活力，到後港、四維公園的綠蔭氧氣，再到影城的娛樂饗宴，「24小時無縫生活」的便利性，是重劃區短時間內無法複製的絕對優勢。

「寶亞鴻公舘」跨系統三線匯流　隱藏在「6字頭」的房價爆發力

在這波市中心回防熱潮中，位於鴻金寶最核心地段的「寶亞鴻公舘」憑藉優異區位脫穎而出，在周邊房價基期已高之下，該案以6字頭親民定價搶市，而強勁的交通動能則是支撐未來價值的關鍵。

自「寶亞鴻公舘」步行約7~9分鐘即可抵達捷運丹鳳站，更鄰近台北捷運首座跨系統三線樞紐「迴龍站」，除了現有的新莊線，2031年預計通車萬大線二期、可望2033年完工的桃園捷運棕線也將接軌，實現「雙線進北市、一線接桃園」的藍圖，迴龍站將從末端站翻身為銜接雙北與桃園的門戶，現在出手是用合宜價格換取繁華機能，同時坐享建設紅利帶來的增值空間。

▲▼新悅開發建設,寶亞鴻公舘,鴻金寶商圈。（圖／新悅開發建設）

▲「迴龍站」未來將成為三線交會站點，現正是低基期入手好時機。

「寶亞鴻公舘」格局大公開！一次到位的「正3房」置產哲學

除了地段優勢，「寶亞鴻公舘」的產品規劃更是吸引自住客回流的主因！過去幾年市場因總價考量，充斥著許多空間侷促的小三房，然而該案規劃之初便決定顛覆「先求有再求好」的思維，在政經波動難測的時代，「一次購足、直上三房」才是最能打敗市場循環的資產策略。

「寶亞鴻公舘」最受青睞的32坪正3房格局，強調零虛坪浪費、樑柱外移與格局方正，結合邊間雙面採光、主臥預留更衣室空間等優點，完美契合現代家庭的生活品味，現正入主「寶亞鴻公舘」，用6字頭門檻預約三捷樞紐，在通膨時代下守護資產不縮水。

▲▼新悅開發建設,寶亞鴻公舘,鴻金寶商圈。（圖／新悅開發建設）

▲「寶亞鴻公舘」坐落鴻金寶核心，6字頭卡位未來三捷樞紐。圖為3D外觀示意圖。

貴賓專線：02-2304-8888
投資興建：新悅開發 建照號碼：(114)莊建字第195號
建築代銷：新聯陽機構_新聯祥廣告股份有限公司
經紀人：刁祺娟(109)新北經字第003768號


 

關鍵字：新悅開發建設寶亞鴻公舘鴻金寶商圈

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