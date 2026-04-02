全台「最敢生」！　新竹縣市扶幼比逾20%最強

▲隨著少子化的影響，台灣兒童越來越少。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

隨著少子化的影響，台灣兒童越來越少，觀察各縣市扶養比，其中以新竹縣市逾20%最高，反應年輕家庭多、收入高，敢婚敢生。而台北市、桃園市以18.7%並列第三名，至於嘉義縣則以12.2%敬陪末座。

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內政部三階段人口統計，2025年全年未滿15歲的人口為268.1萬人，較2024年的274.2萬人少了約6萬人。扶幼比最高的縣市為新竹市22.1%，其次為新竹縣21.1%，而台北市、桃園市以18.7%並列第三名，至於嘉義縣則以12.2%敬陪末座。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析：「扶幼比是未滿15歲的人口和15–64歲人口的比例，扶幼比高並非單純出生率特別突出，某種程度上也反映了一個城市的家庭結構與產業型態。」

台灣房屋北大直營店長林祥智表示：「新竹因科學園區發展，新竹年輕家庭多，人均所得高，很多雙寶家庭，因此3房、學區型產品長期具有穩定買盤。」

林祥智表示：「高科技家庭重視子女教育，培英、東園國小、培英國中、建華國中、三民國小國中等教學資源豐富，都屬熱門學區，而考量上班交通，近園區的居住規劃，仍以關埔重劃區最搶手，關新路、介壽路等中古大樓產品單價約在60~65萬元之間，新大樓則要75萬元以上。」

▲2025年全台各縣市扶幼比 。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

至於台北市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「首都物價高、房價高，生活不容易，應也是頂客族最多的縣市，這也反映出房子越蓋越小，小2房、1+1房、1房這種產品在新案市場需求穩定，但由於首都教育等資源集中，還是有不少小朋友，顯示扶養比排全國第三。」

觀察全台扶幼比最低的縣市是嘉義縣12.2%，其次為基隆市13.6%，屏東縣14.7%也偏低。張旭嵐分析：「這些縣市扶幼比偏低，則與人口外流與高齡化有關。」

張旭嵐說：「由於嘉義縣屬於農業縣，屏東縣在台灣最南端，地方產業發展缺乏，就業機會有限，許多年輕人選擇往六都或科技產業聚集城市發展。」

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