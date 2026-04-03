15年總租金逾9000萬！　全聯插旗單元8「房東是農業部」

▲全聯插旗台中單元8重劃區，以總租金高達9090萬元的超大手筆，進駐中平路與廣吉二街，租期一綁就是15年。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全聯擴張版圖再出重拳！最新實價登錄揭露，全聯插旗台中單元8重劃區，以總租金高達9090萬元的超大手筆，進駐中平路與廣吉二街，租期一綁就是15年。最引人注目的是，該筆交易的「超級房東」身分曝光，竟是政府機關農業部。

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根據實價資訊顯示，這筆租賃案位於西屯區中平路1375號及廣吉二街18號，鄰近水湳經貿園區，地理位置極其優越。全聯此次承租範圍包含鑫港尾段2塊土地，土地面積合計超過550坪，建物則為2棟總面積約360坪的鋼骨構造建築，並已正式設立「全聯台中中平分公司」。

觀察租金結構，採取「階梯式調漲」策略，合約自2026年1月起跳。前3年每月租金約47.5萬元，租金每隔3年上調，15年下來全聯將貢獻約9090萬元的租金收入，換算下來投資力道驚人。

▲超市在哪，房價就在哪，全聯進駐周邊單價已站穩7字頭的豪宅案無疑是大利多。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋台中新光店經理周子凡指出：「全聯此次精準卡位，背後隱含三大房市指標意涵，全聯進駐後，能瞬間補足高檔住宅最缺的民生需求，『超市在哪，房價就在哪』，這對周邊單價已站穩7字頭的豪宅案無疑是大利多。」

周子凡：「另一個好處是房東是農業部，透過長約釋出土地，對全聯而言，向政府租地相對穩定，在房價高漲的當下，以『長租代買』模式經營，營運彈性更高。」

隨水湳轉運中心、會展中心等重大建設完工，西屯區的商業軸線正快速向北延伸，全聯狠砸近億元預約未來15年的榮景，就是看準單元8與水湳經貿園區，未來隨高購買力人口遷入，該區租金與地價潛力仍有調升空間。

▲單元8素地租賃區段行情落在每坪800~1000元間，若搭上建物，租金行情上看1500元。（圖／記者陳筱惠攝）

春耕不動產總經理張維良認為：「單元8因位於大水湳生活圈，依照目前推案量來觀察，未來該區段的人口與商業機能大約在5年內就會兌現，加上近期重大建設利多不斷，除了超巨蛋的投資，綠美圖啟用等，吸引業者重金佈局。」

張維良表示：「目前素地租賃區段行情落在每坪800~1000元間，若搭上建物，租金行情上看1500元。此次全聯起租單價落在1300元，相當符合行情。」

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