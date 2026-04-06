每10人就有1人是房奴！　房貸人數達225萬創新高

▲全台房貸族人數再創新高，達225.2萬人，平均每10人就有1人扛房貸。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／綜合報導

全台房貸族人數再創新高，達225.2萬人，平均每10人就有1人扛房貸。不只房奴越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

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台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，全台尚有背負個人房貸的總人數從2017年約200萬人逐年攀升，至2026年1月，已突破約225.2萬人，創下歷史新高點，平均每10人就有1人扛房貸。

不只房奴越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「早年房貸金額低、利率高，且貸款年期多落在20至30年，保守理財者傾向早日還清，不欠銀行錢，然而近年投資理財管道多，房貸又力推長年期、長寬限期方案，使得房貸族不易退場。」

▲近10年全台房貸族人數與金額。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

進一步觀察，六都至2025年底，尚有背負房貸的存量規模，其中以新北市房貸存量達33.8萬筆最高，仍在扛債的房貸族規模居六都之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德是表示：「新北市人口超過400萬人，為全台人口最多的縣市，且觀察去年買賣移轉棟數資料，新北達4.7萬棟，也是全台做多，在龐大的人口基數下，房貸族也自然最多。」

至於台中市，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示：「近年人口成長快速，產業發展動能強勁，成為中部外圍縣市就業人口居住核心，受惠於新興重劃區供給大量釋出，不僅吸引在地自住，更不乏投資置產族群進場，推升房貸族群快速增加。」

而台南市，李家妮表示：「人口為六都最少，加上整體房價為六都最親民，購屋門檻負擔輕鬆，相對更有機會加速去化房貸，擺脫房奴一族，讓房貸族人口規模維持低檔。」

▲2025年六都房貸存量。（圖／台灣房屋提供）

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