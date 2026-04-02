不用再跑市區！萬丹首間麥當勞掛招　在地敲碗：聯名紅豆餅

▲萬丹首間麥當勞進駐西環路，新店外觀已掛上最具辨識性的M型招牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東萬丹人多年來想吃麥當勞，只能往高雄大寮或屏東市跑，如今終於等到首間麥當勞進駐萬丹西環路。新店外觀已掛上最具辨識性的M型招牌，雖然還沒正式開幕，卻已被興奮的在地人先在《Google Maps》評論狂刷到4.9顆星。仲介預估，該店月租金約15萬元。

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萬丹位於高雄、屏東交界，向來以紅豆餅聞名，麥當勞首度進軍萬丹，首店就設在西環路，具得來速功能，雖尚未開幕，但外觀已掛上醒目的M型招牌，徵才網站也已同步開出職缺，消息一出立刻在地方掀起熱議。

不少在地人看到後相當興奮，直呼以後想吃麥當勞，終於不用再特地跑到高雄大寮或屏東市；也有在地人自嘲說，「萬丹人不是都吃飯湯配紅豆餅？現在改配漢堡，會合口味嗎？」在地仲介估算，基地面積落在400坪上下，以區域地坪租金300~400元換算，月租金約15萬元。

▲麥當勞所在路段屬南北向主要幹道，車流量大，包含貨車、物流車與通勤車潮都相當頻繁。（圖／記者張雅雲攝）

麥當勞堪稱是景氣發展指標，永慶不動產潮州五福富山加盟店店東邱璿樺分析，萬丹近年人口結構已有變化，除原有在地居民外，隨著高雄房價上揚，不少購屋族靠台88線快速道路通勤轉往屏東置產，帶動區域人口緩步成長，目前人口結構約6~7成為在地居民，其餘為外移族群，形成基本消費支撐。

邱璿樺指出，該店所在路段屬南北向主要幹道，車流量大，包含貨車、物流車與通勤車潮都相當頻繁，具備穩定過路客源。再加上近年速食業營運模式轉型，得來速與外送需求持續增加，相較過去仰賴市中心人潮，現在展店更重視車流與交通動線，「車流型店面」已逐漸成為主流，租金水準也比市區相對親民。

除了商業機能升溫，萬丹近年也有外溢買盤進場。邱璿樺表示，目前區內新案單價普遍落在每坪21~23萬元，總價帶約700萬至800萬元，仍屬相對親民。

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