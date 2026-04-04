陳炳辰／央行鬆綁無助於事？　第一線觀察未見起色

▲針對央行此次的政策鬆綁，案場未見刺激效果。（示意圖／ET資料照）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

針對央行此次的政策鬆綁，觀察其後幾周《住展》雜誌市調單位的資訊，北台灣在雙北與桃竹地區約10多案的狀況，賞屋人數都是平均在10-15組左右，成交上還是平均1組，與政策調整前的狀態差不多，案場未見刺激效果。

表現較好的個案如桃園市龜山區A7重劃區的長耀建設案，或新北市板橋區遠東通訊園區的遠揚建設案較傾向是新開案因素，以及在地指標知名度高的話題特性，進而才傳出數10組或破百組的來客量。

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事實上，以此次開小門的利多來說，高價位物件多出1成幅度的貸款金額當然不少，但本質上仍因總價過高的壓力而買盤量體不多，甚至豪宅標準也未放寬，影響性並不全面。

至於蛋白區房市信心未全面回溫，前景不明，房價縱然不算高，亦不至於因為多出幾10萬元的貸款就讓買盤貿然出手。這樣的推論下，像台北市、新北市第一環行政區的鍍金區，或是桃園市大園、觀音與新竹地區的二線地帶這類外圍區，區域房市上應難起漣漪。或許稍可觀察總價帶2、3千萬元的中段班區域市場有無起色，但都因此可見受惠對象有限。

▲蛋白區房市信心未全面回溫，不至於因為多出幾10萬元的貸款就讓買盤貿然出手。（示意圖／記者陳筱惠攝）

更要注意的是，央行與銀行端都並未鬆懈房貸有集中化的情況，所以比方說貸款人資產狀況、屋況與地段應仍是嚴謹，排隊撥款的狀態也得留心。

加上前述開放幅度的有效買盤侷限，實質效益無法過分樂觀，較傾向為政府態度上的宣示意義，然買氣是否因此期待央行還有更多的軟化可能性，遂乾脆持續觀望，又令僵局未現轉機。

而因為下半年進入選舉白熱化前哨站，變數較多，政府應明顯希望房市不得過熱，波及年輕人買房負擔重的議題，房市較集中上半年打鐵趁熱，雙北與桃竹地區均有重量級大案很大機會最快在4月底、520檔期亮相，供給熱鬧帶動房市討論度，會是較可期待的一段時間。

房價方面依然未見修正，但因買氣如今還陷泥淖，未因政策改變而有起色，就算原物料物價恐因戰事升高，亦無漲價條件，推測會維持著蛋白二線地帶以區域行情基本價為依歸，高價區視個案而定的態勢。

整體來說，這次的好消息當然可視作房市殷殷期盼在貸款面放寬的久旱逢甘霖，卻也不到強心針等級，後況依舊謹慎以待。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所