通膨租金雙夾擊！房市復甦起漲點已現 　專家解析「預售屋財務槓桿」配置心法

▲在通膨與高租金雙重夾擊下，房市復甦起漲點已現。專家分析現階段可善用「預售物財務槓桿」，達到放大資產成長的效果。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

全球經濟環境持續動盪，從能源價格上漲到金融市場波動，通膨壓力再度受到關注。根據主計處統計，近年台灣CPI年增率維持在2%至3%高位，生活成本不斷攀升，促使不少民眾開始重新思考手中的資產配置，尋求進可攻、退可守的標的。

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▲台灣CPI年增率約2%至3%。（AI協作圖／記者姜國輝製作，經編輯審核）

房產專家何世昌分析，相較於股票、基金等金融資產波動較大，不動產屬於實質資產，通常具有低風險與抗通膨的特性，他指出：「我們可以把房地產視作一種變相的貨幣，其價值基礎源於原物料與土地價格。當原物料變貴、錢變得越來越薄，房價就會獲得強而有力的成本支撐，進而達到資產保值的目的。」

▲房產專家何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

與此同時，住宅市場正出現另一個趨勢——租金漲不停。內政部統計顯示，近兩年全台租金指數累積增幅約為5%，租金最高區域落在「北北桃」，以新北市租金中位數1萬3,000元居首。面對通膨與租金的雙重夾擊，越來越多租屋族起心動念「把房租變房貸」。何世昌建議，現階段不妨善用預售屋的彈性付款，來減輕買房初期負擔，逐步累積資產。

▲近兩年全台租金指數累積增幅約為5%。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

相較於成屋需一次拿出總價兩到三成的自備款，一般預售屋包含訂金、簽約及開工在內的首付款，大約僅需成交總價的15%左右。何世昌補充：「預售屋通常有4到5年的工程期，購屋族只要在期間內按期繳納工程款即可，整體現金流安排更有彈性。不僅能利用較低的資金成本進入房市，更能透過財務槓桿，鎖定房價並放大資產成長的可能性。」

▲捷運沿線或新興重劃區是年輕購屋族心頭好。（圖／記者姜國輝攝）

何世昌也提醒首購族應考量具備產業投資、交通建設以及生活機能的區域，例如部分捷運沿線或新興重劃區，通常房價基期相對較低，但發展潛力強大，「買得起且又有未來性」堪稱年輕購屋族的首選。

▲愛山林建設副董張境在。（圖／記者姜國輝攝）

作為代銷龍頭與建設指標的甲山林，其核心競爭力便在於眼光精準。愛山林建設副董張境在強調：「我們堅持在有需求的地方，蓋人家買得起、而且會增值的好房子。」選地時會優先考慮「需求性、發展性及房價可負擔性」3大DNA，同時透過大基地開發，打造中大型地標建築，規劃游泳池、健身房等豐富休閒設施，確保社區環境的完整性與舒適度。

▲甲山林推行「建築履歷」詳述建築工法，讓客戶放心。（圖／記者姜國輝攝）

甲山林更致力於品質透明化。張境在強調，為了讓客戶放心，甲山林推行「建築履歷」，在施工過程中會舉辦5次針對客戶的說明會，詳述建築工法，並安排4次機會讓客戶親自到工地現場監督參觀。透過選用優質建材與嚴謹的工程管理，讓購屋族在居住品質與未來價值之間取得平衡。

▲預售屋彈性付款，能減緩一次性資金壓力。（AI協作圖／記者姜國輝製作，經編輯審核）

然而對許多首購族來說，買房不只是地段與產品問題，更是一場長期的財務規劃。付款方式和資金安排，往往是購屋決策的最後關鍵；對此，甲山林也推出讓利與輕鬆付款方式回饋自住客。副董張境在進一步說明，買預售屋是「以時間換取空間」，目前部分自建案首付訂簽僅需6%，後續3到5年工程期間，則分三期（如一樓底板完成、結構體完成、申請使用執照）各繳納3%，總共約9%，等於交屋前僅需支付15%的自備款。

▲甲山林房地產理財中心陸續舉辦相關市場講座。（圖／記者姜國輝攝）

透過較長的工程期，搭配分期付款機制，能減緩一次性資金壓力，降低首購入門門檻。此外，甲山林房地產理財中心也陸續舉辦相關講座，分享市場趨勢與購屋策略，幫助民眾掌握房市復甦起漲點，為未來的成家計畫找到最穩健的資產出路。