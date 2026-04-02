房市興衰取決剛需　日勝生林榮顯：今明年不推案

▲日勝生（2547）董事長林榮顯出席「桃園北區再生水中心」啟用典禮，會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

日勝生（2547）去年獲利暴增38倍，主因除了出售土地挹注，還有水資源事業快速成長，目前營收占比達近5成。今（2日）董事長林榮顯出席「桃園北區再生水中心」啟用典禮，強調再生水事業為一大趨勢，此外也提到集團會繼續布局都更案、聯開案。

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日勝生（2547）2025年營收61.5億元，稅後淨利29億元、年增高達38倍，EPS（每股純益）2.85元，創下近7年新高紀錄。

日勝生獲利爆發，主要是因桃園土地出售挹注，加上AI智慧水資源事業的表現快速成長。觀察日勝生財報，水資源事業營收占比已達46%。

日勝生董事長林榮顯表示：「日勝生參與桃園下水道建設已逾13年，投資金額超過新台幣175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網完成170公里。」

林榮顯表示：「透過集團子公司日鼎水務穩定回收民生污水，並由寶鼎再生水轉化為高品質工業用水，整合污水處理與再生水供應，確保產業用水穩定不中斷，也能為集團創造穩定現金流。」

至於房市方面，日勝生預計今年、明年都不會有個案推出。林榮顯表示：「房市最主要還是看剛性需求，目前在台北市共有5~6案整合中，聯開案的部分若有合適的機會，也會標。」

▲「鑄慕」預計在2027年開始完工入帳。（圖／ET資料照）

事實上，日勝生在台北市大安區推出的千坪都更案「鑄慕」繳出亮眼銷售成績，該案總銷達90億元，預計在2027年開始完工入帳。

另外，先前日勝生也擴大加碼投資南台灣，拿到「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」，將打造21樓商辦、18樓企業安家住宅、3樓京站百貨商場及地下停車空間等3大棟複大樓，全案預計投資88.5億元。

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