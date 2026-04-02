房貸「險」中求　保險房貸人數創91個月新高

▲受限銀行房貸資金緊縮，保險業成申貸「及時雨」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

受限銀行房貸資金緊縮，保險業成申貸「及時雨」，去年12月保險公司新增房貸達1365件，創91個月新高。信義房屋專家表示，雖銀行仍佔8成市場，但農漁會與保險公司已成為購屋族的多元籌款新選擇。

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根據聯徵資料最新顯示，去年12月保險公司新承做的房貸人數共1365人，連續3個月新增人數都超過千人，且數量寫下近91個月以來的新高量。

不過，整體數量最多的還是銀行的房貸，共有1.55萬人，佔比約8成，農漁會信用部則是1806人，占比約9%。

▲2025年保險公司新增房貸授信金額與人數。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「保險公司過去因為缺乏好的市場通路，加上成本高且貸款條件也不見得比銀行有競爭力，多以服務客戶為出發點承作房貸業務，曾經一段時間幾乎退出房貸市場。」

曾敬德接著表示：「一直到這波房貸利率拉高，銀行資金也相對吃緊狀況下，又重新回到房貸市場，保險公司主要針對自己的保戶或首購等客戶提供房貸方案，現在利率有些2.5%起算也都有競爭力，且願意承做房貸的保險公司似乎也逐漸增加。」

曾敬德表示：「現在資金還是相對偏向緊縮，針對不同的標的物狀況如坐落地段、個人收入條件等評估狀況也會不一樣，建議在購屋前就多問一下貸款粗估的狀況，爭取對自己相對有利的條件。」

銀行界人士表示：「近來銀行排撥狀況已得到相當程度的緩解，以一般首購來說，已幾乎不會有過去壅塞的現象，但還是有不少銀行存在『挑客戶』的狀況，尤其針對非首購。」

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