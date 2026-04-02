共有人出手！　烏日高鐵素地每坪飆94萬奪區域「法拍王」

▲位於台中烏日區高鐵二路一塊644.51坪的商業用地，在法拍二拍實拍定6.1億元，拆算單價達94.65萬元，創下區域法拍新高價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中烏日區高鐵二路一塊644.51坪的商業用地，在法拍二拍實拍定6.1億元，拆算單價達94.65萬元，創下區域法拍新高價，不過，該筆土地法拍原因並非欠債，而是聲請變價分割，專家分析，得標人確實是原共人有之一，金額龐大，有底氣不輸。

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烏日區高鐵二路一塊644.51坪的商業用地，原共有人有12人，在1月時由其中一位郭姓自然人聲請變價分割，當時一拍底價7.5億元，以單價百萬元大關闖進烏日區史上最高法拍單價。

不過首拍流標，該素地接力進入二拍，底價6億元，由一位林姓自然人出手加價1千萬元拍定，經查，該名自然人為登陽建設董事長林清賢，且也是原共有人之一。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「這樣的變價分割常見於共有人之間對房地產意見分歧或是繼承遺產處理，市面上也不少開發商採用這樣的方式取得完整的土地所有權。」

徐華辰說：「因若有其他建商看中該地投標，得標人仍可以原共有人的身份採優先承購權將土地取回，因此得標人若篤定共有人沒有相應財力吃下，幾乎可以說是不敗。」





▲高鐵站西南側的「新站南段」，櫻花建（2539）才以總價7.93億元取得，總面積815.42坪土地，拆算單價高達97萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察近期區域土地動向，高鐵站西南側的「新站南段」，櫻花建（2539）才以總價7.93億元取得，總面積815.42坪土地，拆算單價高達97萬元，為區域今年度頂標。

烏日的利多部分還有由富旺國際（6219）投資的「台中高鐵商城 F PLAZA」近期也正式落成並啟動招租，總面積近5500坪，另外，全台規模最大的百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」正緊鑼密鼓施工中，18.5萬坪的巨量體預計於2026年底至2027年間分階段落成。

地產達人秀主持人森林對於市況，他認為：「目前的烏日房市正處於『高端站穩5字頭、自住搶進讓利案』的階段。隨著329檔期櫻花建設『新站南段案』進場，總銷16億元的量體將再度測試市場對於45～50萬元單價的接受度。」

經查，烏日區去年第4季成交件數中，有過半（29筆）是來自單一建案「櫻花大綻」，也因該案精準的讓利策略，主力總價定在1700～1800萬元區間，成功切中目前自住客的預算紅線，在低迷市況中衝出買氣。

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