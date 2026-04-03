最老空中樂園今改裝回歸　在地：周邊房價已修正1成

▲大立百貨頂樓的空中樂園曾是高雄人的集體回憶，已有42年歷史，3日將重新開放「大立空中樂園RIZZ」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大立百貨頂樓的空中樂園曾是高雄人的集體回憶，已有42年歷史，去年10月起開始整修，3日將重新開放「大立空中樂園RIZZ」。信義房屋專家表示，商圈人流雖有轉移，但整體機能仍具支撐力。

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早年高雄百貨公司盛行頂樓遊樂場，大新、大統等都曾有空中樂園設計，後來陸續拆除，僅剩大立百貨仍保留空中樂園，還有海盜船、小火車等充滿時年代感的經典設施，已有42年歷史，成為不少高雄人童年時都曾搭過的集體回憶。

去年10月大立百貨透露，因機械設備較為老舊且維護成本高，已暫時休園。加上今年3月附近的大統百貨五福店又確定退場，已結束營業，不少在地人都相當憂心，五福商圈是否因此再受衝擊。

而高雄大立旗下「大立空中樂園」將以全新樣貌「大立空中樂園 RIZZ」於今（3日）正式開幕，保留遊樂設施，不過將從過去以兒童遊樂為主的定位，轉型為結合娛樂、餐飲與社交氛圍的高空複合空間，搶攻年輕客群。

▲五福商圈位於南高蛋黃區，也是最具代表性的傳統商圈。（圖／記者張雅雲攝）

五福商圈位於南高蛋黃區，也是最具代表性的傳統商圈。信義房屋成功漢神店業務戴碩廷表示，以價格帶來看，預售案單價約每坪45萬元上下，屋齡10年內產品大致落在每坪38萬至42萬元，至於屋齡15至25年的中古大樓，則約每坪28萬至33萬元，是目前區域成交主力。

相較第七波信用管制前，戴碩廷說：「現階段房價已有約1成修正，市場從先前一路往上追價，轉為盤整格局。」

戴碩廷表示，大統五福店收掉後，區域不至於出現機能真空，因為中央公園、大立百貨、流行音樂中心到亞灣，本來就已形成新的商圈軸線，只要假日有活動，人潮就會往流行音樂中心周邊的五福路移動，熱門時段甚至出現車流壅塞，成為目前南高最明顯的商圈變化之一。

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