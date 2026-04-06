房市告別高速多頭　內行指：「過度依賴題材」區壓力最大

▲購屋族可鎖定市中心，除了生活機能，學區、醫療機能、交通動線等也是購屋指標趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著全球經濟動能轉變、地緣政治風險升溫及國內政策持續趨嚴，房市已正式告別過去資金驅動的高速多頭格局，進入「交易量縮、價格高檔盤整」的膠著期。然而，在市場回歸理性、重視「基本面支撐」的趨勢下，具備成熟生活機能的精華地段，房價依然展現強韌支撐。

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在國際地緣政治與通膨壓抑消費信心下，面對上月才微鬆綁的政策，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「近期中東局勢升溫，輸入型通膨預期，已部分抵銷政策鬆綁帶來的正面效果，迫使資產配置趨於保守。」

根據最新3月消費者信心指數（CCI）顯示，「購買房地產時機」與「購買耐久性財貨時機」分別為89.50點與93.01點，雙雙低於100點的信心分水嶺。這顯示在通膨壓力下，民眾對高資產支出的態度已轉趨審慎，短期買氣受到明顯抑制，房市進入膠著階段。

觀察近3年台中房市走勢，在央行信用管制與限貸令的雙重夾擊下，市場進入顯著的量能盤整。2025年預售屋交易量縮減幅度高達76.1%，成交動能大幅萎縮。然而，即便交易量出現斷崖式校正，台中預售屋均價仍由49.6萬元推升至55.6萬元。

陳孟筠表示：「預估未來房價走勢將呈現區域與產品分化格局，部分過度依賴題材或投資需求支撐之區域，不排除於下半年出現修正壓力。房市回溫與否，將視金融政策鬆綁與供給結構調整，能否精準對接剛性需求而定。」

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示：「購屋族可鎖定市中心，還是能維持高水平的抗跌與增值特質。對自住客而言，在量縮盤整期，尋找回歸生活需求、挑選具備長期價值的成熟商圈，將是當前環境下的重要課題。」

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