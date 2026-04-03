「林三淡」霸榜新北空屋率排行　交易量集體腰斬

▲空屋率最高的淡水、三峽、林口區，房市量縮較明顯，價格也有向下修正的跡象。（圖為淡水／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

盤點新北市空屋率最高、最低的3個行政區。相較之下，空屋率最高的淡水、三峽、林口區，房市量縮較明顯，價格也有向下修正的跡象，其中量縮最嚴重的是三峽、價格修正最多是林口。

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永慶房產集團根據內政部低度使用住宅比率數據，盤點新北市空屋率最低、最高前3名行政區的房市價量表現。結果顯示，與低空屋率的行政區相比，有較高空屋率的行政區量縮較明顯，價格也有向下修正的跡象。

觀察新北市空屋率最低的行政區，2025上半年以蘆洲的4.74%最低，其次為5.90%的中和區、5.88%的新莊區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「蘆洲與中和土地面積相對較小，住宅集中度較高，加上兩區生活圈成熟，住宅使用率相較其他區域高，2區交易量雖然分別年減36.7%、38.1%，但房價相對穩定。」

▲新北市空屋率最高前3名行政區房市價量。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

反觀空屋率較高的前三名行政區，淡水區12.65%、三峽區9.93%、林口區8.71%，在價量表現上則出現量縮較大、房價下修的狀況。3區交易量年減幅都在4成以上，三峽區甚至上看6成。價格方面，林口區下跌4.8%、三峽區下跌3.2%、淡水區則小幅下修1%。

陳金萍表示：「在這3個行政區中，有許多新興重劃區，由於生活機能尚未到位、新建案尚在裝潢等因素，導致空屋率較高。」

陳金萍指出：「在市場轉弱之際，空屋率較高的區域臨較大的去化壓力，部分屋主需透過價格調整以促進成交，使價格波動相對明顯。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純補充：「淡海新市鎮腹地龐大，動輒千戶的大型建案多，此外不少買方尚未退休，先行購屋作為第二屋，因此整體空置率高，是難免的事情。但隨雙北高房價外溢以及淡海建設利多逐漸到位，淡水空置狀況已有改善。」

陳金萍補充：「空屋率可作為觀察區域住宅使用狀況與市場結構的指標，與房市表現具有關聯性，不過並無絕對關係，市場價量表現仍會受到個別物件條件、區位機能及買方需求等多重因素影響，建議購屋時仍應多方評估各項條件，作為判斷依據。」

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