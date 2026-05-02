看屋進門就說讚！達人秒制止「牆角發現貓膩」　成功省90萬

▲公寓中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

房產達人帶朋友去看屋，朋友一看就稱讚屋況好，結果被房產達人制止，結果果然在牆角發現貓膩，最後在達人的指導下成功省了90萬元。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，指出他帶學員前往新北三重，視察一間屋齡41年、開價980萬的28坪老公寓。學員一進門見採光良好便隨口稱讚，卻立刻遭到他喝止並要求收起手機。達人透露，購屋者眼中的優點往往是屋主刻意營造的假象，必須透過冷靜觀察才能看清房屋真實的屋況與價值。

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後來達人指導學員優先檢查客廳牆角的天花板，隨即發現白漆底下藏有深淺不一的修補痕跡，這是屋主為掩蓋滲水而進行的遮蓋式粉刷。他提醒，這種粉刷不均勻的角落正是漏水警訊。若要徹底解決滲水問題，涉及頂樓防水層或外牆裂縫修復，修繕成本與溝通工期將會大幅增加，必須列入出價考量。

▲公寓中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／資料照）

內行看門道避開漏水屋

接著在浴室發現排風口幾乎沒有風量，這代表大樓共用管道長期淤塞，未來入住恐面臨樓下異味回流的困擾。廚房水龍頭也水壓不足，達人分析老公寓高樓層水壓問題常見，若想改裝成套房收租，可能導致同時用水時熱水供應中斷，必須增設加壓馬達。

經過達人精算各項修繕成本，包含滲水修復、管道疏通與加壓馬達安裝，估計至少需額外支出15-20萬，加上預計的裝潢與家具費用約40萬，總成本將墊高至1035萬，換算每坪單價達37萬，已明顯高於社區32-35萬的平均行情，認為開價並不合理。

▲公寓中古屋，示意圖非本文事發地 。（圖／資料照）

專業精算成本精準議價

達人後來建議學員參考實價登錄，強調買方責任是不多付冤枉錢，而非顧及仲介情緒。雙方經過兩週來回拉鋸，屋主從原本開價的920萬、最後以890萬成交，省下90萬。

達人表示，看房最危險的時刻就是第一眼覺得「還不錯」的瞬間，因為感性會讓理性關機而忽略致命瑕疵。他堅持進門前三分鐘不准說話與拍照，唯有屏除興奮感先看天花板與角落，才能在房市交易中守住荷包。