北市第一階段滿額國中「大安區7所上榜」！專家愣：難怪房價貴

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市教育局近日公布2026年額滿國中名單，連同實驗學校計算在內，共有26所學校入列。其中，大安區就包辦7校，數量居全市之冠，幾乎占了整體名單近三成。房產專家何世昌看完名單後直言，「有沒有覺得大安區很強大、很可怕？房價全台最貴其來有自」。

大安區包辦7所 明星國中密集度全北市最高



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根據教育局公布資料，大安區此次共有7所學校列為第一階段額滿學校，包括仁愛國中、金華國中、龍門國中、和平高中國中部、師大附中國中部、芳和實中及民族實中，數量不只排名台北市第一，也明顯高於其他行政區。



房產專家何世昌在臉書發文，許多家長會用盡全力把孩子送進明星國中，甚至動用三代資源也在所不惜，從這份名單就能看出，大安區房價為何長年居高不下。

明星學區帶動房價



何世昌進一步分析，大安區不只是明星學校集中，更已形成一種房價與學區彼此推升的循環。他指出，當區域房價維持在高檔，能夠進場購屋的多半是高收入家庭，而這類家庭往往更有能力投入教育資源、支持學校發展，讓整體教育環境持續強化。

「台北市唯二沒有額滿國中的行政區，分別是萬華、南港區」，何世昌指出，過去常出現在額滿名單中的文山區景美國中、景興國中，這次未出現在名單中，「主要是因為過了龍年高峰後，就讀學生數減少所致，校方還是很努力辦學，只是時不我與，實為非戰之罪啊。」

何世昌坦言，若孩子承受不住，未必一定要硬擠明星學區，人生有很多可能性，讀書只是其中之一，「關心與協助小孩發掘所長，比硬逼他們死讀書來得好。」