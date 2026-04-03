買大樓選「面中庭房子」！過來人狂搖頭　曝崩潰日常：非常後悔

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房時，不少人會把樓層、棟距和景觀一起納入考量，一名網友表示，最近在看房，看了不少「面中庭」的物件，好奇這類型的房子有什麼優缺點？網友都提到「安靜、沒車輛煙燻」；不過更多網友點出缺點，紛紛搖頭勸退，「低樓層樓下講話有回音，空氣不流通」。對此，信義房屋專家表示，關鍵在棟距大小。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，詢問如果購買大樓，面向中庭，有哪些優點？

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貼文曝光，網友指出，如果買高樓層，最大的優點就是安靜，不會有大馬路車水馬龍的噪音，「實際上還是看住戶品質，意外的安靜，反而面馬路的會有抱怨車聲和抽菸，另一個好處是比較不會曬」、「如果另一面是車水馬龍的大馬路，面中庭相對安靜」。

聽得到中庭吵鬧聲

不過，更多網友提出缺點，「早上會聽到三姑六婆吵雜的聊天聲」、「低樓層中庭聲音會很大聲，各種吼小孩、小孩騎車打球的聲音」、「下午會一直聽到小孩的嬉鬧聲，尤其假日，周末下午都無法睡午覺，非常後悔」、「採光可能會比較不好，日照不足房子會比較潮濕」、「往外看就是各種家庭實境秀」、「永遠知道社區第一手八卦」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，主要還要看「棟距大小」，棟距大的房子，通風、採光會比較好；另外，面中庭的好處是相對安靜，不會有馬路的車輛聲，也較不會曬。曾經理也提醒，若社區中庭有鄰居在活動的話，會比較吵雜一點。