送裝潢又附家具超心動「1原因」猶豫了！一票勸退：傷身又傷心

▲建案廣告看板。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

買房時，通勤距離和後續裝潢成本，往往也是影響決定的重要因素。一名網友表示，近期看了兩個建案，兩案各有吸引人的條件，其中一案附裝潢與簡單傢俱，但離工作地點遠；另一案則距離市中心較近，但未附裝潢，不曉得價格與距離該如何取捨。對此，信義房屋專家表示，附裝潢物件可減輕初期資金壓力。

第一間買房附裝潢 但通勤時間要30分鐘



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有網友在Dcard發文，第一個建案位於5樓，38坪，整體坪數較為寬敞；加上座向朝南，房間與衛浴都有採光；除此之外，購屋後還會附上裝潢以及基本傢俱，而現場展示的裝潢風格也正好符合兩人的喜好，更重要的是，價位剛好在預算內。缺點就是離市中心遠，上班須花30分鐘。

第二間離市區與公司較近 裝潢要另外處理



第二個建案則是離市中心較近，通勤時間約10分鐘，32坪、4樓，加上車位後，價格和第一間差不多；不過並未附帶裝潢，還得另外準備一筆裝潢預算。原PO表示，「猶豫的點是價格跟距離，想問問前輩們的建議。」

貼文一出，網友建議，「通勤時間不要超過30-40分鐘，還要考慮下雨天或是塞車的時候」、「越靠近蛋黃區越保值」、「地點比較重要，如果工作穩定，寧可靠公司近」、「是我的話會選2！離市區近的地點太重要了，裝潢其實不急，可以慢慢買軟裝補上，每天通勤的時間拉得很長的話，其實也是一筆不小的成本，身體累，心更累」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，買房有附裝潢，可直接入住確實很吸引人，尤其現在裝潢費用高，如果還要動到基礎工程，不是一筆小數目；若房子本身已經具備基本裝潢，可把裝潢費用和房貸一起規劃，不必一次另外拿出一大筆現金，資金壓力較小。

不過，曾經理也提到，如果選擇有裝潢的物件，要留意室內建材品質與裝潢狀況，尤其是氣味是否明顯，例如甲醛殘留等問題。