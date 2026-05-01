48戶小社區管理費撐不住！　「砍晚班保全」包裹沒人拿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

住在戶數少的小社區，雖然享有相對安靜、單純的環境，但「分母少」導致的管理費分攤壓力，始終是住戶們面臨的一大難題。近日就有網友發文求助，表示自家48戶的小社區為了節省開支，決定將管理員縮減為12小時白班，導致晚歸住戶面臨「包裹沒人領、怕被偷」的窘境，而話題也掀起熱烈討論。

小社區管理費爆表！48戶縮減保全改「電子門禁」

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網友在Dcard表示，當初看中社區單純才買房，但隨著物價上漲，電梯保養與公設修繕費日益驚人。社區近期在區權會決定，將晚間保全撤除，改為電子保全與門禁，雖然省下人事成本，卻引發包裹領取問題。

原PO無奈直呼，尤其包裹堆放在管理室「自由領取」，已發生過遺失案件，讓住戶間開始疑神疑鬼，甚至考慮引進日本常見的「智取包裹櫃」。

網友激推「包裹外送員」 管理員下班前親自送到家

面對包裹難題，不少住在小社區的網友分享作法，「我們23戶沒晚班保全，管理員下班前，會把包裹放每戶門口，拍照傳LINE通知」、「一層才2戶，不見大概就是對面拿的」、「我目前租人的房子只有24戶，管家是請下午1:00到6:00，其它時間包裹就放在監控照得到的地方，讓住戶自己領取簽名，目前實行2年，是還沒出過問題」、「在社區住戶中，找個熱心的家庭主婦或伯伯之類的，支付適當的薪水，請他顧下班1800-2200這個時段，既可以省錢、又可以增加住戶收入，還不怕包裹遺失」、「我們也是管理員下班前配送，住戶回家剛好拿進去」。

智取櫃費用不低？內行人曝：沒保全緊急狀況更可怕

另外，網友們也紛紛回應，「自取櫃不便宜，社區經費有限要三思」、「比起包裹，我更擔心沒保全時電梯故障、車位壞掉怎麼辦」、「小社區要幹嘛都沒錢，最後只能住戶自己跳下來處理」、「沒帶磁扣被關在外面才崩潰」、「獨居老人半夜發生意外，沒保全真的會多花很多時間處理」。