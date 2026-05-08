ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

車禍肇事遭索賠835萬！新竹翁脫產「千萬房贈配偶」　遭法官撤銷

▲▼新竹關埔重劃區,新竹房市,新竹關新路,新竹公園,新竹關埔公園,新竹大樓,新竹電梯大樓。（圖／記者張菱育攝）

▲鍾翁肇事遭索賠後，將千萬房產贈與配偶。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名田姓男子於113年1月10日上午發生車禍，遭鍾姓老翁駕車碰撞重傷，經歷手術、2年修養後仍有嚴重後遺症，須仰賴輪椅才能活動，未料在雙方商討賠償事宜時，鍾翁為逃避賠償責任，竟於113年7月將其名下位於新竹縣、市價逾千萬元的房產以贈與為原因轉移到配偶名下，田男因此提出告訴，請求撤銷贈與。新竹地院法官審理後，判決該筆不動產所有權轉移登記塗銷，回復登記鍾翁所有。可上訴。

判決書指出，田男車禍發生當天上午騎機車沿新竹縣竹北市興隆路三段向西行駛，經過嘉豐南路二段路口時，駕車的鍾翁未注意左轉號誌尚未亮起即貿然轉彎，當場撞上田男，導致田外傷性胸主動脈剝離、左側股骨頸與骨幹粉碎性骨折、左側脛骨平台粉碎性骨折、左側尺骨骨折、左側氣胸合併血胸、左側第2第3肋骨骨折、脾臟第一度撕裂傷及腎臟挫傷等傷害，雖經手術治療撿回一命，但出院後仍需專人照護，且持續到醫院回診治療，經過2年修養復健，下肢仍無法過度承重，左髖關節也無法恢復正常活動角度，迄今仍無法久站、行走，須仰賴輪椅才能活動，為此受有莫大精神痛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

田男控訴，該起車禍經事故鑑定後，認定鍾翁「未依號誌行駛」為肇事主因，田男則無肇事因素，田男也就此提起刑事附帶民事訴訟，請求鍾翁賠償他因事故已支出之鉅額醫療、看護、復健、及精神損害費用，共835萬767元；詎料在假扣押程序期間，鍾翁為逃避賠償責任，佯稱有和解意願拖延時間，並於113年7月26日出現脫產行為，將其名下位於新竹縣之房屋，以夫妻贈與原因登記轉移所有權與配偶，後續即不願積極和解賠償。

田男指出，鍾翁投保的第三責任險僅有300萬元，縱加計82萬元存款、以及價值397元股票，亦不足以賠償田男之損害。財產清單資料顯示，鍾翁名下已無任何資產，且鍾自承每月僅有約1萬元之老人年金收入，配偶患有身心障礙，故無力賠償，顯見其將房產贈與配偶之行為，足使鍾翁陷入無資力狀態，致田男之債權有履行不能或困難之情形，因此提告，請求法官撤銷贈與。

對此，鍾翁則辯稱，該房實際上係由配偶及長子出資購買，供配偶老年生活所居，僅是借名登記在他名下，他只是將該不動產返還予實際權利人，難認有何害及田男債權之舉，請求駁回田男之訴。

新竹地院法官考量，鍾翁贈與房產後，名下所餘財產價值與田男求償數額存有相當之差距，且該房為105年8月購買，價格為1035萬，係由鍾翁配偶及長子出資，但法官認定，仍無法排除此為鍾翁與子女共同議定下之買賣價金支出安排，不得據此推論鍾翁配偶為該房真正所有權人，無從認定鍾翁與配偶有借名登記契約關係；而鍾翁轉移登記之行為，已明顯造成其債務履行困難，損及田男債權，因此判處該筆不動產轉移登記塗銷以回復原狀。全案可上訴。

關鍵字：房產雲脫產贈與

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

離左營站超近！「福山安居」招租啟動　套房月租5460元起

中央社宅搶進南部半導體生活圈！住都中心12日宣布，第2季社宅招租正式啟動，本季釋出台南新市「新市安居」及高雄左營「福山安居」2案，共890戶，2案均位於南部S廊帶，信義房屋專家表示，「新市安居」是台南新市首案中央社宅，瞄準產業鏈上下游居住需求。

3小時前

【廣編】璟都有愛助台灣高球傳承　借台灣長青球員力量推動台灣高球發展

致力於深耕桃園建設並長期支持高爾夫運動發展的璟都建設機構，持續以企業力量投入體育推廣，今年再度攜手台灣長春職業高爾夫協會，第三年聯合舉辦「2026璟都長春名人賽」。透過賽事平台，借重長青職業球員的經驗與影響力，推動高球運動在台灣的傳承與發展。

4小時前

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭「4常見租屋地雷」曝自保關鍵

有民眾自述，連續申請3年租屋補助、累計領了近8萬元，沒想到近期卻因「租賃處非住家用稅率」被全數追討，讓他崩潰直呼「租屋已經夠辛苦了，為何還要被追殺？」對此，律師蘇家宏指出，租屋族收到追繳通知時，應先確認是真的不符規定，還是政府單位有所誤會，同時提醒租客，面對補助資格爭議、房東臨時加價等問題，不是只能默默接受，可以嘗試依法爭取自身權益。

4小時前

好市多起家厝新店來了　1.4萬坪海景店開幕期曝光

全台首間好市多高雄店因租約到期，從前鎮區中華五路「起家厝」搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，新址占地約1.4萬坪，將打造全台最大海景好市多。根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中已出現「S Kaohsiung, TW」，預計7月開幕。

4小時前

14期爆「神仙打架」戰場　7大建商搶進2熱門地段

14期重劃區左下角的「敦和段」、「仁平段」吸納7大品牌建商，形成當前房市罕見的「神仙打架」氣勢。不過專家認為目前房市要好轉，得仰賴下半年。

5小時前

一場法會露端倪！　「護國神山」擴廠題材瞄向安定區

「護國神山」南科擴廠版圖再爆新進度！網路近期瘋傳「F22 P7祈福法會」現場照，拍攝地點就在安定區，被外界視為台積電新廠動工前重要訊號。由於F22系列原本是高雄廠代號，此次擴廠打破過去地域慣例，掀起民眾熱議。

7小時前

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖飯店老闆」砸3.5億掃進精華店面

麥當勞以3.5億元賣掉古亭門市店面，接手的是友友資產開發公司。揭秘該公司，負責人為潘仁德，過去在北部坐擁多家商旅飯店，其中包括長春路台北友友大飯店，雖然該處現已改名、但房產仍由潘持有，推測其轉當房東。此外潘仍握有飯店營運中，像是淡水的「觀海樓旅店」。

7小時前

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞3.5億賣255坪古亭門市

麥當勞以3.5億元出售古亭麥當勞，採售後回租。該建物包含1+2樓，共計255坪，買方是資產開發公司。在地房仲表示，該店面地段、廣告效益佳，估每月租金達70萬元。

9小時前

「地王級回憶」消失　鳳山89年喜餅起家厝3580萬求售

鳳山人從小吃到大的「吳記餅店」1937年成立，起家厝竟要出售！吳記一路從市場小攤做到南台灣最知名的喜餅品牌，這間89年歷史的老餅舖，有超過一甲子的光陰，都是從光遠總店起家，堪稱「起家厝」，如今開出3580 萬元出售。

9小時前

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭皮配大坪數「現小賠求出場」

2年前在中部出現買房需「配貨」的事件，想要搶手的2房物件，就必須要找到買4房的購屋族來搭配，雖然後續業者澄清，但當時「搶貨」的屋主，現在又因政策影響，交屋之後的轉手之路似乎格外艱辛。

12小時前

【台中嚴重車禍】貨車機車路口猛烈碰撞...男騎士頭部重創亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

交屋即轉手　換約客1年慘賠52..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全..

熄燈2年！　「89帝王蟹」原址..

年收80萬「竟成買房主力？」　..

北部自然人1.1億南下買「天贊..

比進口車便宜　幸運兒每坪9萬標..

ETtoday房產雲

最新新聞more

離左營站超近！「福山安居」招租..

璟都有愛助台灣高球傳承

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

14期爆「神仙打架」戰場　7大..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

「地王級回憶」消失　鳳山89年..

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366