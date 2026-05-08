車禍肇事遭索賠835萬！新竹翁脫產「千萬房贈配偶」　遭法官撤銷

▲鍾翁肇事遭索賠後，將千萬房產贈與配偶。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名田姓男子於113年1月10日上午發生車禍，遭鍾姓老翁駕車碰撞重傷，經歷手術、2年修養後仍有嚴重後遺症，須仰賴輪椅才能活動，未料在雙方商討賠償事宜時，鍾翁為逃避賠償責任，竟於113年7月將其名下位於新竹縣、市價逾千萬元的房產以贈與為原因轉移到配偶名下，田男因此提出告訴，請求撤銷贈與。新竹地院法官審理後，判決該筆不動產所有權轉移登記塗銷，回復登記鍾翁所有。可上訴。

判決書指出，田男車禍發生當天上午騎機車沿新竹縣竹北市興隆路三段向西行駛，經過嘉豐南路二段路口時，駕車的鍾翁未注意左轉號誌尚未亮起即貿然轉彎，當場撞上田男，導致田外傷性胸主動脈剝離、左側股骨頸與骨幹粉碎性骨折、左側脛骨平台粉碎性骨折、左側尺骨骨折、左側氣胸合併血胸、左側第2第3肋骨骨折、脾臟第一度撕裂傷及腎臟挫傷等傷害，雖經手術治療撿回一命，但出院後仍需專人照護，且持續到醫院回診治療，經過2年修養復健，下肢仍無法過度承重，左髖關節也無法恢復正常活動角度，迄今仍無法久站、行走，須仰賴輪椅才能活動，為此受有莫大精神痛苦。

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田男控訴，該起車禍經事故鑑定後，認定鍾翁「未依號誌行駛」為肇事主因，田男則無肇事因素，田男也就此提起刑事附帶民事訴訟，請求鍾翁賠償他因事故已支出之鉅額醫療、看護、復健、及精神損害費用，共835萬767元；詎料在假扣押程序期間，鍾翁為逃避賠償責任，佯稱有和解意願拖延時間，並於113年7月26日出現脫產行為，將其名下位於新竹縣之房屋，以夫妻贈與原因登記轉移所有權與配偶，後續即不願積極和解賠償。

田男指出，鍾翁投保的第三責任險僅有300萬元，縱加計82萬元存款、以及價值397元股票，亦不足以賠償田男之損害。財產清單資料顯示，鍾翁名下已無任何資產，且鍾自承每月僅有約1萬元之老人年金收入，配偶患有身心障礙，故無力賠償，顯見其將房產贈與配偶之行為，足使鍾翁陷入無資力狀態，致田男之債權有履行不能或困難之情形，因此提告，請求法官撤銷贈與。

對此，鍾翁則辯稱，該房實際上係由配偶及長子出資購買，供配偶老年生活所居，僅是借名登記在他名下，他只是將該不動產返還予實際權利人，難認有何害及田男債權之舉，請求駁回田男之訴。

新竹地院法官考量，鍾翁贈與房產後，名下所餘財產價值與田男求償數額存有相當之差距，且該房為105年8月購買，價格為1035萬，係由鍾翁配偶及長子出資，但法官認定，仍無法排除此為鍾翁與子女共同議定下之買賣價金支出安排，不得據此推論鍾翁配偶為該房真正所有權人，無從認定鍾翁與配偶有借名登記契約關係；而鍾翁轉移登記之行為，已明顯造成其債務履行困難，損及田男債權，因此判處該筆不動產轉移登記塗銷以回復原狀。全案可上訴。