窗外就是台電變電所！男買房點交後才發現　告房仲求償結果曝

▲李男購屋完成點交後才發現窗外的設施竟是台電變電所。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗一名李姓男子113年5月透過房仲余男以1330萬元向葉女購入一處8樓房屋，李男控訴，當初余男帶看時，他曾詢問余窗外建物是什麼設施？當時余男告知是圖書館，因此他才同意簽約，未料完成點交後，才發現該設施為台電變電所，屬嫌惡設施，因此提告請求減少價金53萬6400元。苗栗地院法官審理後，判處前房仲余男、仲介公司應連帶賠償40萬2300元。可上訴。

判決書指出，李男113年透過余男仲介，向葉女購入該處8樓房屋，並於同年7月8日完成點交，但李男控訴，簽約前透過余男帶看房屋時，曾詢問窗外建物為何種設施，當時余男答稱「圖書館」，李男始同意以1330萬元價格成交並簽約，但點交後才發現該設施實為台電變電所，係貶損房價之嫌惡設施，因此對葉女、余男提告，經鑑定損失後，請求賠償減少之價金53萬6400元。

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對此，葉女辯稱，該變電所在房屋側面，余男帶看時就已經存在，並無任何不便觀察之處，李男購屋前應詳加注意，難事後歸咎瑕疵而要求減價賠償；再者，買房價金非小數目，李男購屋前必會詳堪周遭情況，故買屋後稱不知變電所存在，難以令人信服，況且，不動產價值貶損因素，與不動產本身瑕疵為不同概念，台電變電所非座落系爭房地，亦非雙方買賣標的，李男也未證明變電所如何影響房地通常效用及構成瑕疵。

余男及房仲公司也表示，其未違反不動產經紀業管理條例規定，李男亦無因買受系爭房地而受不法侵害，嫌惡設施並非客觀觀念，主管機關未明文規範仲介業者對嫌惡設施之告知調查義務；本件系爭不動產買賣契約及附件之不動產說明書，無就鄰近是否有變電所相關設施等特別約定負告知義務，雖余男未告知台電變電所，難認侵害李男權利，況且看房當天，李男從事房仲同業的胞姊也有陪同，縱使李男因房仲行為而受損害，亦屬與有過失而應免除賠償責任。

苗栗地院法官審酌，賣方葉女所負之瑕疵擔保責任，包括交換價值、使用價值及品質瑕疵，而瑕疵是存在於物本身之缺點，與周邊環境良好與否，不可混為一談，且買賣雙方未曾就變電所存在與否特別約定，則不能認定屬買賣契約瑕疵，因此李男要求葉女負賠償責任，要屬無據。

但房仲部分，法官則認為，依不動產經紀業管理條例，應明揭建物「周邊半徑300公尺範圍內之重要環境設施」，包括台電變電所用地、地面高壓電塔（線）、寺廟、殯儀館、公墓、火化場、骨灰（骸）存放設施、垃圾場（掩埋場、焚化場）、顯見之私人墳墓、加（氣）油站、瓦斯行(行)、葬儀社等。本案台電變電所屬不動產說明書應記載事項。

又帶看當天，余男未告知窗外設施屬於台電變電所用地，標的物現況說明文件亦未見房仲公司曾經告知李男，仲介既收取高額佣金，應善盡預見危險及調查注意義務；然該變電所距離系爭房地甚近，約40公尺、僅有一條道路之隔，買方亦不得免除相關查證、探詢責任，因此判處李男應負25%、余男及仲介公司應負75%責任，李男得向余男、仲介公司請求連帶賠償40萬2300元。全案可上訴。