都更容積獎勵上限衝2倍！民團憂恐公共設施超載　國土署發聲

▲政府擬放寬都更容積獎勵，最高可能從1.5倍提高到2倍。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

內政部擬修訂都市更新相關法規，放寬容積獎勵機制，引發民間團體質疑政策恐衝擊都市承載與治理原則。對此，國土管理署回應，未來僅在實際提供社會住宅與婚育住宅的前提下，才可取得容積獎勵，且除設有上限外，也將加強公共性審查。

容積獎勵擬放寬至2倍 民團質疑衝擊都市承載



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OURs都市改革組織等民間團體日前召開記者會指出，行政院長卓榮泰近期提出，考慮將都市更新容積獎勵上限由現行1.5倍進一步放寬。隨後內政部提出修法草案，針對捐贈社宅的案件，容積獎勵最高可提升至2倍。

民團認為，此項調整雖以增加社會住宅為名，但實際上可能全面放鬆都市發展的容量管制，影響整體空間規劃秩序。相關改動恐導致公共設施負荷加重，甚至削弱都市計畫制度，反而不利於都更推動，也未必能有效增加社宅供給，因此呼籲政府重新檢討修法方向。

自主都更推動不易 修法盼引資源加速供給



對此，國土管理署透過新聞稿說明，此次修法主要是回應民間自主推動都市更新時，常遇到整合困難、專業資源不足與資金壓力等問題，將引入專業協助與財務支持機制，以提升整體推動能量，滿足民眾居住需求。

國土署指出，目前多數都更案仍由建商主導，民間自主參與比例偏低，關鍵原因包括融資不易、整合成本高及住戶共識難以凝聚。因此修法方向將整合跨部會資源，降低參與門檻，並規劃建立全案管理機制、信用保證制度及標準化融資流程，以提高推動效率。

國土署表示，透過擴大都更動能與加快案件進程，目標是讓民眾能更早享有安全且完善的居住環境。

國土署設條件 須實質提供社宅並嚴審公共性



在社會住宅供給方面，國土署說明，目前仍以政府直接興建為主，但受限於資源與人力，未來將透過公私協力模式擴大供給，包括都更分回、都市計畫變更回饋及容積獎勵捐贈等方式。所有案件須實質提供社宅或婚育住宅，並經中央與地方依法審議，除設有容積上限外，也會嚴格把關公共利益，確保都市機能與公共設施負荷在可承受範圍內。

國土署進一步指出，目前國家住都中心與地方政府透過都市更新已取得約4000戶社會住宅。國際上如英國倫敦整體發展計畫、倫敦奧運園區，以及美國舊金山的包容性住宅政策，也採取類似策略。未來將持續與社會各界溝通，並滾動檢討制度，在兼顧效率與公共利益的前提下，穩健推動相關政策，打造更安全、宜居的城市環境。