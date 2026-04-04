「陶朱隱園」半價搶市成豪宅王！　億元豪宅交易大減4成

▲「陶朱隱園」成屋多年終於開胡，以每坪364萬元，一舉拿下2025年北市十大成屋豪宅，為去年平淡的豪宅市場增添亮點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日前央行放寬第二戶購屋貸款，卻未對高價住宅標準鬆綁，讓豪宅市場持續迷茫。盤點2025年北市十大成屋豪宅，有「信義哥吉拉」稱號的旋轉豪宅「陶朱隱園」在完工多年後開胡，將蟬聯4年冠軍的「One Park Taipei元利信義聯勤」擠下，以每坪364萬元成為2025年豪宅王。不過整體而言，去年豪宅市場表現可以說是蒼白無力、缺少亮點，甚至統計還發現，相較前一年度，億元豪宅交易大減4成。

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去年地產交易皆已於3月完整揭露於實價登錄，CTWANT委託台灣房屋以成交單價為基準，彙整2025年北市十大豪宅排行榜，其中信義區及大安區分別各有4個社區進榜，且過去4連霸豪宅王的「One Park Taipei元利信義聯勤」，就在「陶朱隱園」首度出現非關係人交易後，被迫讓出冠軍寶座。

▲「One Park Taipei元利信義聯勤」雖然被擠下北市豪宅第二名，但去年成交戶數約有10筆，傲視全台豪宅市場。

位於信義計畫區的「陶朱隱園」，以「大麻花捲」、「信義哥吉拉」造型聞名，已成為台北打卡熱點。不僅外觀獨特，內部規劃更獨樹一格，光陽台就達50坪，遠超一般住宅空間；頂樓設有直升機停機坪，超跑與救護車更可搭電梯直達家門，另有2000坪生態庭園及瀑布造景等特色。

2019年，「陶朱隱園」7樓戶曾以每坪高達600萬元、總價18億元出售，震驚市場，但因買家為威京集團旗下承耀公司購入，被市場認定是關係人交易，不算真正買家，完工7年來，因開價過高，始終乏人問津。

直到去年，威京集團因主席沈慶京涉入京華城弊案，另一頭又面對環狀線地震受損的高額求償官司，銀行抽銀根、財務緊張下，決定調整「陶朱隱園」價格，低樓層打出每坪300萬元的「半價」正式開賣，果真順利開胡。

去年10月，一名外國籍吳姓女富豪以每坪364萬元、總價11.1億元買下「陶朱隱園」17樓戶，創下國內豪宅新天價。業者也乘勝追擊，今年1月首度開放媒體進入「陶朱隱園」大拍特拍造勢宣傳，不過買氣是否能延續有待觀察。

而從冠軍退位的「One Park Taipei元利信義聯勤」，去年最高成交價為，薛姓富豪採「無貸款」現金方式，以單價267.2萬元、總價約4.1億元，一次打包22樓2戶。

該豪宅坐擁大安森林公園景觀第一排，還有台語天后江蕙、亞洲天王周杰倫與愛妻昆凌，及元利建設、全聯董事長林敏雄等多位名人住戶加持，自2018年預售起，屢屢出現高價交易。

▲「皇翔御琚」因皇翔總經理廖宇祥買下1、2樓戶，總價約8.4億元，成為去年的總價冠軍。

而成交單價排行第三名的是「皇翔御琚」1~2樓戶交易，以每坪250萬元、總價約8.4億元成交，也是去年的總價冠軍，而買家即為皇翔建設董事長廖年吉的長子、皇翔總經理廖宇祥。

「皇翔御琚」坐落信義計畫區，以高隱私、一層一戶特色聞名，曾長年居豪宅王首位，但如今屋齡已有15年，該社區在眾多豪宅中最獨特之處，是凌亂的價格登載，此次廖宇祥的交易車位總價4,000萬元，平均一個車位達1,000萬元，再度刷新歷史紀錄，成為全台最貴「車位王」。

第四名後「聯合大於」成交單價240萬元，「Diamond Towers台北之星」以215萬元位居第五，第六名後依序為「潤泰敦峰」「松雍」「首泰信義」「西華富邦」「勤美璞真」，幾乎都是歷年十大豪宅排行榜的熟面孔。

不過，相較前幾年富豪多以法人名義置產，還可從謄本中一探買家背景，但去年買家清一色為自然人交易，掩蓋了買家身分，反而缺少話題性。此外，根據台灣房屋統計實價登錄，台北市總價破億、單價破百萬元的豪宅（含別墅）交易，2025年共148筆，較2024年減少103筆，年減幅達41%，交易量近乎腰斬，顯見豪宅市場明顯萎縮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案2023年7月正式上路，法人購屋採許可制後，豪宅交易放緩，如今整體市況更是低迷，不僅法人置產在豪宅市場上幾乎消聲匿跡，自然人交易也銳減，成交單價也不敵過去動輒250~290萬元亮麗，價量都更顯淡薄。

而這些能讓豪客甘心買單的頂級豪宅，除了地段價值，和硬體規劃，更多是以軟實力取勝。張旭嵐舉例，像是「西華富邦」即結合萬豪酒店，是指標型飯店式服務頂級豪宅；「One Park Taipei信義聯勤」亦標榜全天候「黑卡級」管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。

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